От ужасов оккупации в Ирпене до серебра Парижа-2024: история Ирины Коляденко

Накануне украинская спортсменка Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль в борьбе на Олимпийских играх 2024. Для нее это уже вторая олимпийская награда, первую, бронзовую, она получила в Токио-2020.

Однако эта — особенная. Я считаю, что достижения становятся по-настоящему особенными из-за пути к ним. А путь Ирины к этому серебру действительно вызывает восхищение.

Олимпиада-2021

Вернемся в недалекое прошлое. 2021 год, в Токио проходят запоздалые на год Олимпийские игры. Еще молодая 21-летняя житомирянка без шансов проигрывает в полуфинальной схватке представительнице Кыргызстана Айсуле Тинибекевий и попадает в бронзовый финал.

Там она одерживает победу над латвийкой Анастасией Григорьевой. За эту победу Коляденко получает квартиру в Ирпене, которую она отдаст своему тренеру Владимиру Яременко. Впрочем, позже ей предоставят еще одну, личную.

Оккупация Ирпеня Россией

К сожалению, через несколько месяцев уже родной для нее Ирпень попал в оккупацию. Ирина до последнего не хотела покидать свой дом. Она была в Ирпене до конца марта, после чего таки покинула город.

"Я была в Ирпене до последнего, я не могла так просто покинуть свой дом. Но меня заставили: российские орки, ракеты, танки! Но я верю в наших ребят, ВСУ, территориальную оборону, врачей, волонтеров и всех людей, которые остались защищать наш город и нашу Украину. Я знаю, что мы вернемся в наш родной Ирпень, где будет тихо.

Позже, в интервью Ирина рассказала о том, как она смогла уехать из города и сообщила, что ее квартира и квартира тренера были разрушены российскими снарядами.

"Самыми страшными были первые полчаса дороги, когда я не видела ничего вокруг. У меня была одна цель - уехать, поэтому я давила на газ и не видела ничего. Бабушка уже потом рассказывала, что мы проезжали мимо расстрелянных машин, убитых людей... Я отвезла семью на Виннитчину, а сама с сестрой уехала в Венгрию, ведь там нам организовали тренировочный сбор.

Через несколько дней мне сообщили, что моя квартира, которая была в Дмитровке, сгорела полностью после попадания российского снаряда. Квартиры, которую я получила в Ирпене за бронзу в Токио, тоже нет. Туда тоже попал снаряд. Как следствие все разорвалось внутри, поэтому ничего не осталось. Хорошо, что мы уехали, ведь непонятно, какие были бы последствия."

Олимпийское золото Парижа

И вот Коляденко здесь, на подиуме в Париже, смотрит, как поднимается украинский флаг. На турнире ни одного российского флага, представителей стран-агрессоров можно сосчитать по пальцам, а их награды — на одной руке.

Тем временем Украина, несмотря на наименьшее представление за все время, проводит лучший турнир за последние 3 розыгрыша, имея в активе уже 3 золота.

К недописанной странице Ирины в Токио-2020 добавляется реванш над Тинибекевой на этой же стадии, правда уже через 3 года. Поэтому украинка завершает этот раздел своей олимпийской истории жирной серебряной точкой.