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Первая ракетка мира пропустит Олимпиаду-2024

Микола Дендак — 24 июля, 18:39
Первая ракетка мира пропустит Олимпиаду-2024

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер пропустит Олимпийские игры-2024 из-за болезни.

Об этом он сообщил в своем X (Twitter).

"С грустью сообщаю вам, что, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх в Париже. После недели тренировок на глине я почувствовал недомогание. Я провел несколько дней на отдыхе, а во время визита к врачу обнаружил тонзиллит и настоятельно рекомендовал мне воздержаться от выступлений.
Пропуск Игр – это большое разочарование, ведь это была одна из моих главных целей на этот сезон. Я с нетерпением ждал чести представлять свою страну на этом очень важном событии. Желаю удачи всем итальянским спортсменам, которых я буду поддерживать из дома. Forza Italia", – говорится в посте.

Напомним, Синнер возглавляет рейтинг ATP с июня 2024 года. Он вышел на первое место, поскольку серб Новак Джокович снялся в 1/4 финала турнира Ролан Гаррос.

Олимпийский теннисный турнир пройдет на грунтовых кортах Ролан Гаррос с 27 июля по 4 августа.

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Яннік Сіннер

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