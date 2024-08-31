Паралимпийские игры 2024. Расписание соревнований украинцев на 31 августа

31 августа на Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, Украина может пополнить медальную копилку новыми наградами, ведь в общей сложности в третий соревновательный день будет разыграно 49 комплектов наград.

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В легкой атлетике Владимир Пономаренко и Роман Данилюк, выступающие в классе F12, сразятся за медали в толкании ядра, а в плавании Антон Коль (класс S1) может рассчитывать на награду на 50-метровке на спине.

Кроме того, настольные теннисисты Виктор Дидух и Ирина Шинкарева уже гарантировали себе, как минимум, бронзу в смешанном парном разряде класса XD17, сегодня они проведут полуфинальный матч.

Остальные украинские параатлеты должны преодолеть квалификационные и предварительные этапы на пути к медальным финалам.

09:30. 🏸 Бадминтон – женщины, личный разряд, групповой этап, 2 тур (класс SL3). Оксана Козина — Квонитах Сьякурох

10:30. 🔫 Стрельба - мужчины, пневматическая винтовка, 10 м (класс SH1). Андрей Дорошенко

10:30. 🏊‍♂️ Плавание – мужчины, 100 м на спине (класс S12). Роман Мичко, Дмитрий Суханов, Ярослав Денисенко

10:38. 🏊‍♂️ Плавание - женщины, 100 м на спине (класс S12). Анна Стеценко

10:46. 🏊‍♂️ Мужчины, 200 м вольным стилем (класс S14). Дмитрий Ванзенко

10:50. 🏸 Бадминтон – мужчины, личный разряд, групповой этап, 3 тур (класс SL3). Александр Чирков - Даниэль Безель (Великобритания)

11:00. 🏓 Настольный теннис – смешанные пары, полуфинал (класс XD17). Виктор Дидух/Ирина Шинкарева — Шуаи Жао/Жингдин Мао (Китай)

🥇11:00. Легкая атлетика – толкание ядра, мужчины (класс F12). Владимир Пономаренко, Роман Данилюк

11:06. 🏊‍♂️ Плавание – мужчины, 100 м на спине (класс S8). Богдан Гриненко

11:23. 🏊‍♂️ Плавание – мужчины, 400 м свободным стилем (класс S13). Кирилл Гаращенко

11:37. 🏊‍♂️ Плавание – женщины, 400 м свободным стилем (класс S13). Анна Стеценко

11:50. 🚣 Академическая гребли — смешанные двойки, отрадный заезд (класс PR2). Ярослав Коюда/Анна Алсанова

11:53. 🏊‍♂️ Плавание – мужчины, 50 м на спине (класс S2). Роман Бондаренко

12:10. 🚣 Академическая гребли — смешанные двойки, отрадный заезд (класс PR3). Станислав Самолюк/Дария Котик

12:15. 🏊‍♂️ Плавание - мужчины, 200 м комплексное плавание (класс SM7). Евгений Богодайко, Андрей Трусов

12:26. 🏊‍♂️ Плавание - женщины, 200 м комплексное плавание (класс SM7). Вероника Коржова

12:38. 🏊‍♂️ Плавание – мужчины, 50 м свободным стилем (класс S11). Михаил Сербин, Даниил Чуфаров

12:40. ⚾️ Боча - мужчины, личные соревнования, предварительный этап, 3 тур (класс BC4). Артем Колинко — Абдул Резак Абдул Рахам

12:46. 🏊‍♂️ Плавание - женщины, 50 м свободным стилем (класс S11). Екатерина Ткачук, Марина Пиддубная

12:58. 🚴‍♀️ Велотрек - мужчины, 4000 м индивидуальное преследование (класс C5). Егор Дементьев

13:00. 🔫 Стрельба – женщины, пневматический пистолет, 10 м (класс SH1). Ирина Ляху

18:30. 🏊‍♂️ Вечерняя сессия плавания

🥇19:33. 🏊‍♂️. Плавание – мужчины, 50 м на спине (класс S1). Антон Коль

Напомним, на Паралимпиаде-2024 Украина представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта. После двух соревновательных дней наша сборная занимает 13 место в медальном зачете, имея 8 наград: 1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовые.