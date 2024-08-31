Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Олимпийские игры Олимпийские игры - 2024

Паралимпийские игры 2024. Расписание соревнований украинцев на 31 августа

Денис Шаховець — 31 августа, 09:00
Паралимпийские игры 2024. Расписание соревнований украинцев на 31 августа
Антон Коль
Getty Images

31 августа на Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, Украина может пополнить медальную копилку новыми наградами, ведь в общей сложности в третий соревновательный день будет разыграно 49 комплектов наград.

Читайте также :
Фото Все, что нужно знать о Паралимпийских играх 2024

В легкой атлетике Владимир Пономаренко и Роман Данилюк, выступающие в классе F12, сразятся за медали в толкании ядра, а в плавании Антон Коль (класс S1) может рассчитывать на награду на 50-метровке на спине.

Кроме того, настольные теннисисты Виктор Дидух и Ирина Шинкарева уже гарантировали себе, как минимум, бронзу в смешанном парном разряде класса XD17, сегодня они проведут полуфинальный матч.

Остальные украинские параатлеты должны преодолеть квалификационные и предварительные этапы на пути к медальным финалам.

09:30. 🏸 Бадминтон – женщины, личный разряд, групповой этап, 2 тур (класс SL3). Оксана Козина — Квонитах Сьякурох

10:30. 🔫 Стрельба - мужчины, пневматическая винтовка, 10 м (класс SH1). Андрей Дорошенко

10:30. 🏊‍♂️ Плавание – мужчины, 100 м на спине (класс S12). Роман Мичко, Дмитрий Суханов, Ярослав Денисенко

10:38. 🏊‍♂️ Плавание - женщины, 100 м на спине (класс S12). Анна Стеценко

10:46. 🏊‍♂️ Мужчины, 200 м вольным стилем (класс S14). Дмитрий Ванзенко

10:50. 🏸 Бадминтон – мужчины, личный разряд, групповой этап, 3 тур (класс SL3). Александр Чирков - Даниэль Безель (Великобритания)

11:00. 🏓 Настольный теннис – смешанные пары, полуфинал (класс XD17). Виктор Дидух/Ирина Шинкарева — Шуаи Жао/Жингдин Мао (Китай)

🥇11:00. Легкая атлетика – толкание ядра, мужчины (класс F12). Владимир Пономаренко, Роман Данилюк

11:06. 🏊‍♂️ Плавание – мужчины, 100 м на спине (класс S8). Богдан Гриненко

11:23. 🏊‍♂️ Плавание – мужчины, 400 м свободным стилем (класс S13). Кирилл Гаращенко

11:37. 🏊‍♂️ Плавание – женщины, 400 м свободным стилем (класс S13). Анна Стеценко

11:50. 🚣 Академическая гребли — смешанные двойки, отрадный заезд (класс PR2). Ярослав Коюда/Анна Алсанова

11:53. 🏊‍♂️ Плавание – мужчины, 50 м на спине (класс S2). Роман Бондаренко

12:10. 🚣 Академическая гребли — смешанные двойки, отрадный заезд (класс PR3). Станислав Самолюк/Дария Котик

12:15. 🏊‍♂️ Плавание - мужчины, 200 м комплексное плавание (класс SM7). Евгений Богодайко, Андрей Трусов

12:26. 🏊‍♂️ Плавание - женщины, 200 м комплексное плавание (класс SM7). Вероника Коржова

12:38. 🏊‍♂️ Плавание – мужчины, 50 м свободным стилем (класс S11). Михаил Сербин, Даниил Чуфаров

12:40. ⚾️ Боча - мужчины, личные соревнования, предварительный этап, 3 тур (класс BC4). Артем Колинко — Абдул Резак Абдул Рахам

12:46. 🏊‍♂️ Плавание - женщины, 50 м свободным стилем (класс S11). Екатерина Ткачук, Марина Пиддубная

12:58. 🚴‍♀️ Велотрек - мужчины, 4000 м индивидуальное преследование (класс C5). Егор Дементьев

13:00. 🔫 Стрельба – женщины, пневматический пистолет, 10 м (класс SH1). Ирина Ляху

18:30. 🏊‍♂️ Вечерняя сессия плавания

🥇19:33. 🏊‍♂️. Плавание – мужчины, 50 м на спине (класс S1). Антон Коль

Напомним, на Паралимпиаде-2024 Украина представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта. После двух соревновательных дней наша сборная занимает 13 место в медальном зачете, имея 8 наград: 1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовые.

розклад Паралімпіада-2024 Паралімпійські ігри-2024

розклад

Паралимпийские игры 2024. Расписание соревнований украинцев на 29 августа

Последние новости