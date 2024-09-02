Паралимпийские игры 2024. Расписание соревнований украинцев на 2 сентября

2 сентября на Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, Украина может пополнить медальную копилку новыми наградами, ведь в течение пятого соревновательного дня будет разыгран 61 комплект в 14 видах спорта.

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Первой среди украинцев за медаль сразится бадминтонистка Оксана Козина, которая сыграет в матче за бронзу против нигерийки Марьям Боладжи. Также в медальных финалах выступят триатлонистка Алиса Колпакчи и легкоатлеты Роман Новак, Зоя Евсий, Игорь Цветков, Иван Тетюхин, Александр Литвиненко и Роман Павлик.

Остальные украинские параатлеты должны преодолеть квалификационные и предварительные этапы на пути к медальным финалам. Всего в этот день будут соревноваться во Франции 38 спортсменов из Украины.

🥉9:30. 🏸 Бадминтон — женщины, бронзовый финал, SL3. Оксана Козина — Марьям Боладжи (Нигерия)

10:00. 🔫 Стрельба — смешанные команды, пневматический пистолет, 25 метров, упражнение P3, SH1. Ирина Ляху, Алексей Денисюк

10:38. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 400 метров вольным стилем, S7. Юрий Шенгур, Андрей Трусов

10:55. 🏊‍♀️ Плавание — женщины, 400 метров вольным стилем, S7. Вероника Коржова

11:03. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 50 метров вольным стилем, S9. Дмитрий Василенко, Юрий Божинский

11:13. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 50 метров на спине, S3. Денис Остапченко, Сергей Паламарчук

11:28. 🏊‍♀️ Плавание — женщины, 50 метров на спине S3. Ангелина Мальцева

11:33. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 100 метров брассом, SB14. Василий Крайник

11:45. 🏓 Настольный теннис — мужчины, MS2, 1/8 финала. Александр Езык — Парк Джин Чеол (Южная Корея)

11:48. 🏃‍♀️ Легкая атлетика — женщины, 400 метров, Т37. Оксана Ботурчук

11:49. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 50 метров вольным стилем, S13. Илья Яременко, Алексей Вирченко, Максим Веракса

11:55. 🏊‍♀️ Плавание — женщины, 50 метров вольным стилем, S13. Анна Стеценко

12:04. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 100 метров брассом, SB4. Александр Комаров

12:26. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 200 метров вольным стилем, S2. Роман Бондаренко

🥇13:35. 🎽 Триатлон — женщины, PTS5. Алиса Колпакчи

16:00. 🥎 Голбол — мужчины, четвертьфинал. Украина — Иран

18:00. 🏓 Настольный теннис — мужчины, MS3, 1/8 финала. Василий Петрунов — Томас Шмидбергер (Германия)

🥇20:00. 🥏 Легкая атлетика — мужчины, метание копья, F64. Роман Новак

🥇20:04. 🥏 Легкая атлетика — женщины, метание диска, F53. Зоя Евсий

🥇20:08. 🏃‍♂️ Легкая атлетика — мужчины, 100 метров, F35. Игорь Цветков, Иван Тетюхин

🥇20:15. 🏃‍♂️ Легкая атлетика — мужчины, прыжки в длину, Т36. Александр Литвиненко, Роман Павлик

20:15. 🏓 Настольный теннис — мужчины, MS3, 1/8 финала. Виктор Дидух — Тома Буве (Франция)

21:20. 🏃‍♀️ Легкая атлетика — женщины, 400 метров, Т20. Юлия Шуляр

21:45. 🏓 Настольный теннис — мужчины, MS8, 1/8 финала. Максим Николенко — Алехандро Диаз (Испания)

Напомним, на Паралимпиаде-2024 Украина представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта. После четырех соревновательных дней наша сборная занимает 11 место в медальном зачете, имея 27 наград: 3 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых.