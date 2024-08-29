Паралимпийские игры 2024. Расписание соревнований украинцев на 29 августа

29 августа, в первый соревновательный день Паралимпийских игр 2024, стартовавших в Париже, Украина может надеяться на медаль в одной дисциплине.

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В классе S1 (среди атлетов с тяжелой инвалидностью) Антон Кол попытается сразиться за награду в плавании на 100 метров на спине. Остальные украинцы будут соревноваться в предварительных раундах.

Расписание выступлений украинских паралимпийцев на 29 августа

10:59. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 100 метров на спине, S2. Роман Бондаренко

11:00. 🏓 Настольный теннис — мужчины, парный разряд, MD8 1/8 финала. Василий Петрунов/Александр Език

11:28. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 100 метров баттерфляем, S14. Дмитрий Ванзенко

11:43. 🏊‍♀️ Плавание — женщины, 50 метров вольным стилем, S6. Анна Гонтар

11:51. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 50 метров вольным стилем, S10. Игорь Нимченко

12:03. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 100 метров баттерфляем, S13. Алексей Вирченко

12:19. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 200 метров вольным стилем, S5. Александр Комаров

12:31. 🏊‍♀️ Плавание — женщины, 400 метров вольным стилем, S7. Ирина Пойда

13:15. 🏓 Настольный теннис — мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала. Максим Николенко/Виктор Дидух

13:15. 🏓 Настольный теннис — мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала. Лев Кац/Иван Май

13:30. 🏸 Бадминтон — одиночный разряд, SL3, мужчины. Александр Чирков

13:50. 🎳 Бочча — женщины. Наталья Коненко

14:00. 🏹 Стрельба из лука — рейтинговый раунд, смешанные командные соревнования, олимпийский лук. Сборная Украины

14:00. 🏹 Стрельба из лука — рейтинговый раунд, мужчины, олимпийский лук. Руслан Цымбалюк

14:15. 🏐 Голбол — мужчины, отборочный раунд, группа В. Украина — Египет

18:00. 🎳 Бочча — мужчины. Артем Колинко

18:00. 🏹 Стрельба из лука — рейтинговый раунд, женщины, олимпийский лук. Анна-Виктория Шевченко

18:00. 🏹 Стрельба из лука — рейтинговый раунд, мужчины, блочный лук. Сергей Атаманенко

🥇18:50. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 100 метров на спине, S1. Антон Кол

20:20. 🎳 Бочча — женщины. Наталья Коненко

21:00. 🏓 Настольный теннис — смешанный парный разряд, XD17 1/8 финала. Марина Литовченко/Иван Май

21:45. 🏓 Настольный теннис — смешанный парный разряд, XD17 1/8 финала. Виктор Дидух/Ирина Шинкарева

Всего 29 августа в Париже будет разыграно 25 комплектов медалей в 3 видах спорта — велотреке, плавании и паратхэквондо.

Напомним, на Паралимпиаде-2024 Украина представлена ​​составом из 140 атлетов, которые выступят в 17 видах спорта.