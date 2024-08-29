Паралимпийские игры 2024. Расписание соревнований украинцев на 29 августа
29 августа, в первый соревновательный день Паралимпийских игр 2024, стартовавших в Париже, Украина может надеяться на медаль в одной дисциплине.
В классе S1 (среди атлетов с тяжелой инвалидностью) Антон Кол попытается сразиться за награду в плавании на 100 метров на спине. Остальные украинцы будут соревноваться в предварительных раундах.
Расписание выступлений украинских паралимпийцев на 29 августа
10:59. 🏊♂️ Плавание — мужчины, 100 метров на спине, S2. Роман Бондаренко
11:00. 🏓 Настольный теннис — мужчины, парный разряд, MD8 1/8 финала. Василий Петрунов/Александр Език
11:28. 🏊♂️ Плавание — мужчины, 100 метров баттерфляем, S14. Дмитрий Ванзенко
11:43. 🏊♀️ Плавание — женщины, 50 метров вольным стилем, S6. Анна Гонтар
11:51. 🏊♂️ Плавание — мужчины, 50 метров вольным стилем, S10. Игорь Нимченко
12:03. 🏊♂️ Плавание — мужчины, 100 метров баттерфляем, S13. Алексей Вирченко
12:19. 🏊♂️ Плавание — мужчины, 200 метров вольным стилем, S5. Александр Комаров
12:31. 🏊♀️ Плавание — женщины, 400 метров вольным стилем, S7. Ирина Пойда
13:15. 🏓 Настольный теннис — мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала. Максим Николенко/Виктор Дидух
13:15. 🏓 Настольный теннис — мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала. Лев Кац/Иван Май
13:30. 🏸 Бадминтон — одиночный разряд, SL3, мужчины. Александр Чирков
13:50. 🎳 Бочча — женщины. Наталья Коненко
14:00. 🏹 Стрельба из лука — рейтинговый раунд, смешанные командные соревнования, олимпийский лук. Сборная Украины
14:00. 🏹 Стрельба из лука — рейтинговый раунд, мужчины, олимпийский лук. Руслан Цымбалюк
14:15. 🏐 Голбол — мужчины, отборочный раунд, группа В. Украина — Египет
18:00. 🎳 Бочча — мужчины. Артем Колинко
18:00. 🏹 Стрельба из лука — рейтинговый раунд, женщины, олимпийский лук. Анна-Виктория Шевченко
18:00. 🏹 Стрельба из лука — рейтинговый раунд, мужчины, блочный лук. Сергей Атаманенко
🥇18:50. 🏊♂️ Плавание — мужчины, 100 метров на спине, S1. Антон Кол
20:20. 🎳 Бочча — женщины. Наталья Коненко
21:00. 🏓 Настольный теннис — смешанный парный разряд, XD17 1/8 финала. Марина Литовченко/Иван Май
21:45. 🏓 Настольный теннис — смешанный парный разряд, XD17 1/8 финала. Виктор Дидух/Ирина Шинкарева
Всего 29 августа в Париже будет разыграно 25 комплектов медалей в 3 видах спорта — велотреке, плавании и паратхэквондо.
Напомним, на Паралимпиаде-2024 Украина представлена составом из 140 атлетов, которые выступят в 17 видах спорта.