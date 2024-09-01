Паралимпийские игры 2024. Расписание соревнований украинцев на 1 сентября

1 сентября на Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, Украина может пополнить медальную копилку новыми наградами, ведь в течение третьего соревновательного дня будет разыграно 63 комплекта наград в 16 видах спорта.

В медальных финалах выступят прыгунья в высоту Оксана Зубковская, гребцы Анна Шеремет, Роман Полянский, Дарья Котик и Станислав Самолюк, триатлонистка Алиса Колпакчи, пловчина Вероника Коржова, а также соревнующаяся в секторе толкания ядра Виктория Шпачинская.

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Остальные украинцы будут пытаться квалифицироваться в финалы в предыдущих раундах.

9:30. 🏸 Бадминтон — женщины, четвертьфинал, SL3. Оксана Козина — Халиме Йылдыз (Турчия)

10:30. 🔫 Стрельба — смешанные команды, 10 метров, пневтимачная винтовка, SH1. Ирина Щетник

10:30. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 100 метров брассом, SB6. Андрей Трусов, Евгений Богодайко

10:38. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 100 метров свободным стилем, S10. Игорь Нимченко

🥇11:00. 🏃‍♀️ Легкая атлетика — женщины, прыжки в длину, F12. Оксана Зубковская

11:15. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 100 метров на спине, S11. Даниил Чуфаров, Михаил Сербин

11:25. 🏊‍♂️ Плавание — женщины, 100 метров на спине, S11. Екатерина Ткачук, Марина Пиддубная

11:47. 🏊‍♂️ Плавание — женщины, 150 метров комплексным плаванием, SM4. Марина Вербовая

🥇12:10. 🚣 Академическая гребли — женщины, одиночные экипажи, PR1. Анна Шеремет

12:15. 🏊‍♂️ Плавание — мужчины, 100 метров брассом, SB5. Андрей Дракин, Даниил Семенихин

12:25. 🏊‍♂️ Плавание — женщины, 100 метров брассом, SB5. Анна Гонтор

12:30. 🔫 Стрельба — смешанные команды, 10 метров, пневматическая винтовка, SH2. Виталий Плакущий, Василий Ковальчук

🥇12:30. 🚣 Академическая гребли — мужчины, одиночные экипажи, PR1. Роман Полянский

12:55. ⚾️ Бочча — мужчины, полуфинал, ВС4. Артем Колинько

🥇13:10. 🚣 Академическая гребля — смешанные пары, PR2. Дарья Котик, Станислав Самолюк

🥇13:55. 🎽 Триатлон — женщины, PTS5. Алиса Колпакчи

18:30. 🥎 Голбол — мужчины, отбор, группа В. Китай - Украина

🥇18:37. 🏊‍♂️ Плавание — женщины, 100 метров брассом, SB6. Вероника Коржова

19:00. 🏐 Волейбол стоя — мужчины, отбор, группа В. Украина — Германия

🥇20:00. ⚫️ Легкая атлетика — женщины, толкание ядра, F20. Виктория Шпачинская, Светлана Пивень, Анастасия Мысник

Напомним, на Паралимпиаде-2024 Украина представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта. После трех соревновательных дней наша сборная занимает 20-е место в медальном зачете, имея 19 наград: 1 золотую, 9 серебряных и 9 бронзовых.