Чемпионкой Олимпийских игр-2024 по художественной гимнастике бывшая россиянка Дарья Варфоломеєв (Варфоломєєва), родившаяся в российском Барнауле.

Летом 2021 гимнастка выступала в оккупированном Крыму, о чем свидетельствуют ее сообщения в инстаграмме.

На одном из любительских российских форумов отмечено, что в те даты в Алуште проходил турнир по художественной гимнастике " Свентана".

Итак, на Олимпийских играх не просто выступала, но и выиграла их спортсменка, которая участвовала в несанкционированных соревнованиях и незаконно пересекала границу.

Известно, что в августе 2018 года Варфоломеєв пригласили тренироваться в Германию, но полноценно переехать она смогла только в феврале 2019-го.

Как отмечает ряд российских СМИ, Варфоломеева по линии отца имеет немецкие корни.

Напомним, МОК (Международный олимпийский комитет) разрешил российским спортсменам участвовать в олимпийских играх в нейтральном статусе после ряда проверок. Однако большинство российских федераций решили игнорировать участие своих спортсменов при таких условиях. В Париже соревновались только 15 "нейтральных" атлетов.

Бонус

А награждал экс-россиянку Сергей Бубка, бывший скандальный президент НОК Украины.