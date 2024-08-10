Олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике стала бывшая россиянка, выступавшая в оккупированном Крыму
Чемпионкой Олимпийских игр-2024 по художественной гимнастике бывшая россиянка Дарья Варфоломеєв (Варфоломєєва), родившаяся в российском Барнауле.
Летом 2021 гимнастка выступала в оккупированном Крыму, о чем свидетельствуют ее сообщения в инстаграмме.
На одном из любительских российских форумов отмечено, что в те даты в Алуште проходил турнир по художественной гимнастике " Свентана".
Итак, на Олимпийских играх не просто выступала, но и выиграла их спортсменка, которая участвовала в несанкционированных соревнованиях и незаконно пересекала границу.
Известно, что в августе 2018 года Варфоломеєв пригласили тренироваться в Германию, но полноценно переехать она смогла только в феврале 2019-го.
Как отмечает ряд российских СМИ, Варфоломеева по линии отца имеет немецкие корни.
Напомним, МОК (Международный олимпийский комитет) разрешил российским спортсменам участвовать в олимпийских играх в нейтральном статусе после ряда проверок. Однако большинство российских федераций решили игнорировать участие своих спортсменов при таких условиях. В Париже соревновались только 15 "нейтральных" атлетов.
Бонус
А награждал экс-россиянку Сергей Бубка, бывший скандальный президент НОК Украины.