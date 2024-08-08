В погоне за "Молнией". Как Ноа Лайлз перевернул спринтерский мир и замахнулся на рекорды Усейна Болта

"Перед мной стоят две цели — стать двойным чемпионом мира в беге на 100 и 200 метров, а потом побить мировой рекорд. Некоторые говорят, что это недостижимая мечта. Я такое люблю".

Эта фраза из мини-сериала "Спринт" от Netflix, произнесенная американским спринтером Ноа Лайлзом, лучше всего его характеризует.

Увидев хоть раз его на публике, вам может показаться, что он эпатажный хвастун, который просто постоянно болтает. И это действительно так) Но, в отличие от многих не менее эпатажных персонажей, свой треп подкрепляет результатами. Как говорил третий президент Украины: "Не словом, а делом!" (Нет-нет, не торопитесь закрывать, политики в этом тексте больше не будет!)

Это будет рассказ о бегуне, который готов бросить вызов всему миру, лишь бы добиться своей цели. И делает это очень громко.

"Меня зовут Ноа Лайлз. Я — шоумен! И я зарабатываю на жизнь, бегая кругами", — говорил герой этого текста в упомянутом фильме, который только за первую неделю после выхода вошел в 10 самых популярных шоу Netflix и собрал более 2,4 миллионов просмотров .

Лайлз – абсолютная звезда нового времени. Любит танцевать, любит читать рэп, аниме, комиксы, ярко одеваться и шокировать публику, выходя на дорожку. Идеальный персонаж для любви и хейта в соцсетях.

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Но за этой легкостью и эпатажностью скрывается неординарная история успеха. В каком месте для препятствий хоть отбавляй.

Борьба с болезнью и насмешки в школе

Ноа родился в семье легкоатлетов. Его отец Кевин Лайлз выиграл золотую медаль в эстафете 4×400 на чемпионате мира 1995 года. Мама Кейша Кейн Бишоп тоже была спринтером. Они учились вместе в Университете Сетон Холл.

Казалось бы, любовь к скорости и бегу заложена в гены их сына с рождения. Однако детство и взрослая жизнь Ноа долгое время сопровождает то, что вряд ли у вас может ассоциироваться с успешной спортивной карьерой — астма.

По рассказам его мамы, в раннем детстве Лайлз не мог ни есть, ни играть, чтобы его не сопровождал кашель, который был настолько страшным, что напоминал лай.

"Однажды я была на телефонной конференции по поводу работы, и руководитель спросил: "Может кто-то вывести свою собаку?", — рассказывала Кейша историю из жизни в интервью для Time .

В возрасте 5 лет врачи сказали, что у Ноа реактивное заболевание дыхательных путей. Неофициальный диагноз, используемый для описания астматических проблем с дыханием, когда точная причина неизвестна.

Из-за проблем с дыханием он часто попадал в отделение неотложной помощи, а его иммунная система постоянно давала сбои. После многих тестов ему диагностировали астму. В 7 лет врачи удалили Лайлзу миндалины и аденоиды, чтобы помочь дышать лучше. Тогда же он стал заниматься спортом.

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После нескольких операций, кучи лекарств и больниц Ноа начал бегать. И с каждым годом постепенно набирал обороты, преодолевая болезнь с помощью спорта. Хотя астма так и остается с ним по жизни. Как и такие диагнозы как аллергия, дислексия, синдром дефицита внимания, тревога и депрессия. Многовато для одного спортсмена, не правда ли?

Но все это не стало непреодолимым препятствием для достижения своей цели стать самым быстрым на планете. И с самого детства Ноа шаг за шагом идет к его осуществлению.

Преодолеть Болта

Лайлз представлял сборную США на юношеских Олимпийских играх 2014, где выиграл золото на своей коронной дистанции 200 метров. В 2019 он выиграл на двухсотметровке предолимпийского чемпионата мира среди взрослых в Катаре, а через несколько дней добавил в коллекцию еще и золото эстафеты 4х100 метров.

Ковид, накрывший мир уже в следующем году, заставил организаторов отложить Олимпиаду. Выбила пандемия из колеи и нашего героя. Во-первых, представьте, какие проблемы мог принести ковод человеку с проблемным дыханием, во-вторых, эпатажный по жизни Ноа был лишен внимания и должен часто сидеть на карантине без людей. Для экстраверта это иногда хуже самой болезни.

В конце концов, Лайлз на Олимпиаде в Токио на 200 метрах прибежал третьим. С одной стороны вроде бы и олимпийская медаль, с другой — его коронная дистанция и третье место точно не было в его планах.

Уже на чемпионате мира 2022 года в американском Орегоне Ноа постепенно начал приходить в себя. Он не просто выиграл золото, но еще и пробежал дистанцию за 19,31 секунды. В это время он не просто установил национальный рекорд США, а еще и на одну сотую опередил результат легендарного американца Майкла Джонсона, державшего рекорд 26 лет (!).

Но останавливаться не в стиле Ноа. Ему стало тесно на родной двухсотметровке. Уже в 2023 году он замахнулся на стометровку. Дистанцию, считающуюся самым высоким пиком в спринтерском мире. И на чемпионате мира в Будапеште впервые завоевал золото сразу на двух дисциплинах — на 100 и 200 метров.

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Олимпийские 5 тысячных

Неудивительно, что на Олимпиаду в Париж Лайлз уезжал в статусе одного из главных претендентов среди спринтеров. Однако, если все эксперты безапелляционно предпочитали ему коронных 200, то стометровка от Ноа среди них вызывала сомнения. Слабо стартует, долго разгоняется. Что может и хорошо на коронке, но не всегда достаточно на сотке.

И развитие финального забега словно подтверждало все сомнения. Лайлз отстал на старте, под конец начал набирать, догнал соперников, но с первого взгляда показалось, что ему немного не хватило, чтобы обогнать ямайца Кишана Томпсона.

В то, что прибежал другим, поверил и сам Ноа. Он подошел к своему оппоненту и сказал: "Слышатель, мне кажется, что это твой забег".

Однако судьбу стометровки определил фотофиниш, по результатам которого на табло на первой позиции высветилась фамилия Лайлза. Их с Томпсоном разделили всего пять тысячных (0,005) секунд!

Гонка за Болтом

После победы на стометровке Ноа, конечно, уже успел сказать, что перевернет мир.

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"Соперники — невероятные! Но я доказал, что самый сильный. Я самый сильный волк здесь! Я просто невероятный!", — с присущей экспрессией заявил Лайлз.

Сегодня Ноа бежит свою коронную 200 метров, и, конечно, верит, что победит. Но уже сейчас он все выше поднимает планку задач, которые ставит перед собой.

Он уже самый быстрый в мире сейчас, но далеко не самый быстрый в истории. Мировые рекорды на обеих дистанциях ему все еще не подчинились. Впереди него на стометровке результаты легендарной "Молнии" из Ямайки — Усейна Болта.

Лайлз не любит сравнений с Болтом. И не потому, что боится, а потому что верит, что он его превзойдет. Он уважает ямайскую легенду, но однажды заявил, что хотя Усейн и является иконой спринта, он может его превзойти.

"Такой мой план" , — спокойно рассказывал журналистам Ноа после прошлогоднего чемпионата мира.

И несмотря на эпатажность и лишнюю болтливость, у парня может получиться. Ему сейчас всего 27 лет.

PS Извиняюсь перед фанатами баскетбола, что в мой рассказ не вошло все то, что Ноа успел наговорить об НБА. Если начинать расписывать всю его бурную деятельность, места точно не хватит. На этот раз только непосредственно спринтерская часть. Но если будет интересно, обязательно продолжим)

Евгений Будерацкий для Чемпиона

Ответственный редактор — Денис Шаховец