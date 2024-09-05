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🥇 Николайчик выиграла для Украины первое золото Паралимпиады-2024 в дзюдо

Денис Шаховець — 5 сентября, 17:27
🥇 Николайчик выиграла для Украины первое золото Паралимпиады-2024 в дзюдо
Наталія Ніколайчик
Getty Images

На Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, копилка сборной Украины пополнилась первой медалью в дзюдо.

В классе J1 Наталья Николайчик стала паралимпийской чемпионкой в весе до 48 килограммов. В финальном поединке 37-летняя украинка победила на год младшую японку Шикузу Хангай — 11:0.

На пути в финал Николайчик сначала одолела представительницу Греции Эммануэлу Масоуру (10:0), а в 1/2 разобралась с бразильянкой Росиклейдой Силвой де Андраде — 10:1.

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Для Натальи Николайчик это первая в карьере золотая и третья в общем медаль Паралимпийских игр. Ранее она становилась бронзовой призершей в Лондоне-2012 и Токио-2020.

Теперь в медальной копилке сборной Украины в Париже-2024 55 наград: 15 золотых, 18 серебряных и 22 бронзовые.

За всеми событиями восьмого дня Паралимпиады-2024 следите в текстовой трансляции на Чемпионе.

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