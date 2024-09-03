Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП

Медальный зачет Паралимпийских игр 2024: Украина поднялась на 7 место

Денис Шаховець — 3 сентября, 23:30
Getty Images
Медальный зачет Паралимпийских игр 2024: Украина поднялась на 7 место

Предлагаем вашему вниманию медальный зачет Паралимпийских игр 2024 после шестого соревновательного дня.

Украина занимает 7 место в медальном зачете, имея в копилке 45 наград: 9 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую. Единоличным лидером остается Китай.

Медальный зачет Паралимпийских игр 2024

Место Страна 🥇 🥈 🥉 В общем
1 Китай 51 39 22 112
2 Великобритания 30 17 12 59
3 США 19 23 11 53
4 Бразилия 14 10 24 48
5 Франция 11 12 15 38
6 Италия 10 8 17 35
7 Украина 9 15 21 45
8 Австралия 9 9 14 32
9 Нидерланды 9 5 4 18
10 Узбекистан 6 4 4 14
11 Испания 5 7 13 25
медальний залік Паралімпіада-2024 Паралімпійські ігри-2024 Україна на Паралімпіаді-2024