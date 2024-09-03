Медальный зачет Паралимпийских игр 2024: Украина поднялась на 7 место

Предлагаем вашему вниманию медальный зачет Паралимпийских игр 2024 после шестого соревновательного дня.

Украина занимает 7 место в медальном зачете, имея в копилке 45 наград: 9 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую. Единоличным лидером остается Китай.

Медальный зачет Паралимпийских игр 2024