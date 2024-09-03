Медальный зачет Паралимпийских игр 2024: Украина поднялась на 7 место
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Предлагаем вашему вниманию медальный зачет Паралимпийских игр 2024 после шестого соревновательного дня.
Украина занимает 7 место в медальном зачете, имея в копилке 45 наград: 9 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую. Единоличным лидером остается Китай.
Медальный зачет Паралимпийских игр 2024
|Место
|Страна
|🥇
|🥈
|🥉
|В общем
|1
|Китай
|51
|39
|22
|112
|2
|Великобритания
|30
|17
|12
|59
|3
|США
|19
|23
|11
|53
|4
|Бразилия
|14
|10
|24
|48
|5
|Франция
|11
|12
|15
|38
|6
|Италия
|10
|8
|17
|35
|7
|Украина
|9
|15
|21
|45
|8
|Австралия
|9
|9
|14
|32
|9
|Нидерланды
|9
|5
|4
|18
|10
|Узбекистан
|6
|4
|4
|14
|11
|Испания
|5
|7
|13
|25