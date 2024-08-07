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Ливач без шансов уступила олимпийской чемпионке в бронзовом финале

Ігор Чернявський — 7 августа, 22:30
Ливач без шансов уступила олимпийской чемпионке в бронзовом финале

Украинская борчиня свободного стиля Оксана Ливач не смогла завоевать бронзу в весовой категории до 50 килограммов.

В бронзовом финале 27-летняя украинка досрочно уступила японке Юи Сусаки. Уже в начале второй 3-минутки соперница заработала 10 очков. Отметим, что Сусаки – олимпийская чемпионка Токио-2021.

Оксана является бронзовым призером чемпионата мира-2018 и чемпионкой Европы-2019. На предыдущей Олимпиаде Ливач также уступила в бронзовой схватке.

Впереди финал Александра Хижняка. Чемпион ведет текстовую трансляцию главных событий 12 дня Олимпийских игр-2024.

Олімпійські ігри-2024 Оксана Лівач Україна на Олімпіаді-2024

Оксана Лівач

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