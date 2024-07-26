Ковтун: Хочу выиграть финал командой, потому что очень давно не было этой медали на Олимпиаде в гимнастике

Украинский гимнаст Илья Ковтун во второй раз в карьере выступит на Олимпиаде. В воскресенье, 29 июля, Украина стартует в спортивной гимнастике (мужчины), а именно командном турнире.

Известный спортивный журналист Александр Гливинский пообщался с Ильей накануне турнира.

— Илья, приветствуем, как настроение, как давно приехал, что успел увидеть?

— Приехали три дня назад, уже прошли подиум и много тренировок. В поселке все хорошо, столовая супер, все мне понравилось, как только приехал, все посмотрел.

– Это первая Олимпиада для тебя?

– Нет, я был в Токио.

– Да, но был ковид, все было иначе, было много запретов.

– Да. Тогда нельзя было выходить в город, когда выступали, на трибунах было очень мало людей, из-за чего не было такой атмосферы. А здесь, думаю, будет очень много болельщиков и будет лучше.

– Как сейчас атмосфера в команде, сплотились?

— Атмосфера хорошая после Европы, когда мы увидели, что мы можем бороться за призовые места, которые сейчас у нас команда. Есть большие шансы у нас, но будем смотреть, потому что это соревнование, у кого-то может быть стресс, кто-то переволнуется, это соревнования такого уровня, может быть сложно.

— Олег Верняев опытный, ты молодой, но титулованный, есть и другие ребята. У вас такой состав молодежи и опыта.

– Да.

— Это придает чувство уверенности?

— Да, у нас два старших спортсмена — это Олег Верняев и Игорь Радивилов, они уже имеют свой статус, они понимают больше. У Игоря это четвертая Олимпиада, Олег третий, они понимают, что нужно, как нужно. Они помогают ребятам сосредоточиться, рекомендуют, как лучше. Еще у нас опытные тренеры и, я считаю, есть большие шансы на медаль.

— Олег такой авторитет, прислушиваешься к его советам или сам можешь ему посоветовать, как титулованный спортсмен?

— Мы больше общаемся не по тренировкам, потому что это Олимпийские игры и тренеры знают, что нужно. Мы просто всей командой общаемся.

— Свободное время как-нибудь проводите? Играете какие-нибудь игры?

— Сейчас свободное время никак не проводим, потому что все заняты, можем сходить покушать и это все. А так, я думаю, пройдем квалификацию, а дальше можно будет отдохнуть, поиграть. Сейчас больше сконцентрированы на квалификации.

— Квалификация это важно, но, я знаю, ты ставишь перед собой цель в любом случае выйти в финал. Чего ждешь от многоборья?

— Самое главное пройти эту квалификацию, потому что она идет за все сразу — за командный финал, многоборье, по справам. Но если пройдем командную квалификацию, то дальше будет все лучше и лучше.

– Какая твоя олимпийская мечта? В каком статусе мечтаешь покинуть Париж?

— Хочу выиграть финал командой, потому что очень давно не было командной медали на ОИ в гимнастике. И, конечно, выиграть медаль в многоборье и на брусьях.

– Хотелось бы выше, да?

– Да.

– Держим пальцы скрещенными?

– Да.

Напомним, Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В течение 17 дней будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.