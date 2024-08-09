Коляденко удержала преимущество в одно очко в сверхнапряженной схватке с титулованной монголкой

Украинка Ирина Коляденко победила монголку Орхон Пуревдордж в 1/8 финала Олимпийских игр-2024 по вольной борьбе.

Первую половину схватки Коляденко проиграла со счетом 4:0, но в начале второй 3-минутки перевернула ход поединка за считанные секунды. В конце встречи монголка получила несколько баллов, но Ирина удержала преимущество (8:7).

Орхон Пуревдордж – чемпионка мира-2017 и чемпионка Азии-2018. В четвертьфинале Коляденко встретится с не менее именитой соперницей - представительницей Болгарии Беляной Дудовой, которая является 4-кратной чемпионкой Европы и чемпионкой мира-2021. Схватка запланирована на 13:50 по киевскому времени.

Напомним, что на предыдущих Играх в Токио Коляденко завоевала бронзовую награду.

Чемпион ведет текстовую трансляцию 14-го соревновательного дня Олимпийских игр-2024.