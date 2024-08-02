Спортсмены из Украины на довоенных Олимпиадах

Сегодня, к сожалению, приходится уточнять, о какой именно войне идет речь, когда говорят "довоенные". Да, здесь имеются в виду Олимпийские игры, прошедшие в период между Первой и Второй мировой войнами. На этих Играх присутствовали атлеты, которые имели отношение к Украине, несмотря на то, что Украины как суверенного государства тогда не было. А Советский Союз, в состав которого входила большая часть Украины, находился вне олимпийского движения.

Тем более интересен и важен для нас факт участия спортсменов из Украины в главных спортивных соревнованиях планеты. Сразу должны обсудить определенные нюансы. Поскольку в этот период территории Украины по итогам Первой мировой войны были поделены между Советским Союзом (в формате УССР), Польшей (Галичина), Румынией (Буковина) и Чехословакией (Закарпатье), украинские спортсмены выступали за соответствующие страны. Но не только это. Некоторые читатели не считают этнических поляков из Львова украинскими спортсменами — это их право. Однако на упомянутых Олимпиадах были спортсмены украинского происхождения, дети американских иммигрантов первого поколения. Естественно, они выступали за сборную США. Стоит ли нам отрекаться от них и не считать спортсменами из Украины? История — сложная вещь и неточная наука.

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Напомним, что из-за Первой мировой войны не состоялись игры VI ( нумерация исторически сохраняется — авт. ) Олимпиады, которые должны были пройти в Берлине. А в результате Второй мировой войны были отменены Игры XII (должны были состояться в Токио) и XIII (должны были пройти в Лондоне) Олимпиад. Когда говорят пушки…

Итак, наш разговор пойдет о летних и зимних Олимпийских играх 1924, 1928, 1932, 1936 годов.

Летом

Известно, что правительства УНР и ЗУНР контактировали с Международным Олимпийским Комитетом по поводу возможного участия сборной Украины в Олимпиаде-1920 в Антверпене. Этого не произошло. Об украинцах на VIII Летних Олимпийских играх 1924 года в Париже Чемпион уже рассказывал, поэтому начнем с Амстердама-1928.

IX летние Олимпийские игры, прошедшие в Амстердаме, стали наиболее успешными для атлетов, связанных с Украиной. 25-летний львовский фехтовальщик-саблист Тадеуш Фридрих завоевал бронзовую медаль. Он представлял фехтовальный клуб "Львов". Четыре года спустя Фридрих повторил свой бронзовый успех на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, но к тому времени он уже жил в Варшаве.

Тадеуш Фридрих

Две золотые медали завоевал 18-летний пловец из сборной США Джордж Коджек (сын украинских иммигрантов Юрий Коцай). Сначала он победил на дистанции 100 м на спине с мировым рекордом 1 мин. 08,2 сек. А затем Коджек стал олимпийским чемпионом в составе эстафетной команды США 4х200 вольным стилем. В той команде среди его партнеров был легендарный Тарзан — Джонни Вайсмюллер. Именно Вайсмюллер выиграл заплыв на 100 м вольным стилем, где Коджек занял четвертое место.

На тех же Играх 20-летний американский боксер Стефан Хелейко (Степан Галайко, сын украинских крестьян-иммигрантов из Галичины) завоевал серебряную медаль в легком весе (до 61,2 кг).

Джордж Коджек мог бы сразиться за медали на Играх-1932, ведь ему тогда было всего 22 года — но он сдавал выпускные экзамены в университете.

Джордж Коджак

На XI Олимпийских играх в Берлине в 1936 году в составе команды Польши выступили восемь львовян. В соревнованиях легкоатлетов выступили два бегуна, члены спортивного общества "Чарни" Казимир Кухарский (4-е место на 800 м) и марафонец Бронислав Ганцаж (33-е место среди 60 участников). Львовскую фехтовальную школу представлял шпажист, член львовского "Сокола" Антон Франц (не квалифицировался из группы в четвертьфинал). В турнире по конкуру приняли участие два конника, выпускника львовского Кадетского корпуса Януш Комаровский и Михал Гутовский — они остановились вне топ-30.

Наиболее близки к олимпийской медали были львовские футболисты вратарь Спиридон Альбанский, полузащитник Ян Васевич и нападающий Михал Матиас, игравшие за клуб Погонь. Сборная Польши, в которой выступали эти спортсмены, успешно провела олимпийский футбольный турнир. Сначала она обыграла сборную Венгрии (3:0), в четвертьфинале одолела команду Англии (5:4), но в полуфинале уступила команде Австрии (1:3). Матч за третье место Польша проиграла сборной Норвегии (2:3).

Спиридон Альбанский

В составе команды США в Берлине выступали: легкоатлет Димитри Зайнтц (Дмитрий Заяц), занявший 6-е место в толкании ядра (15 м 32 см); пловец Питер Файк (Петр Фик), который был шестым на 100 м вольным стилем (хотя в то время был обладателем мирового рекорда и считался главным фаворитом турнира); футболист Джордж (Юрий) Немчик (сборная США в 1/8 финала проиграла будущему чемпиону Италии — 0:1).

Легкоатлет украинского происхождения Адальберт Бубенко, выступавший за сборную Латвии, завоевал серебро в ходьбе на 50 км.

И был среди украинцев в Берлине целый олимпийский чемпион. 28-летний гребец Владимир Сыроватка, уроженец Здолбунова, выступавший за Чехословакию, одержал победу на каноэ-двойке. В тандеме с Яном Брзаком-Феликсом они были первыми на 1000 м с результатом 4 мин. 50,1 сек.

Зимой

Спортсмены из Украины соперничали также и на зимних Олимпиадах. На Первых зимних Олимпийских играх, прошедших в 1924 году в Шамоне (Франция) в составе сборной Польши выступал львовский лыжник Степан Витковский, соревновавшийся на дистанции 50 км (21-е место из 33 участников).

На Играх-1928 в Санкт-Морице (Швейцария) львовянин Францишек Кава соперничал в той же дисциплине (лыжная гонка на 50 км), где был 27 из 49 участников.

Американский конькобежец украинского происхождения Валентин Бялас выступал на трех первых зимних Олимпиадах. Он соперничал на стайерских дистанциях 5000 м и 10000 м. Самым высоким его достижением было 5-е место на 10 тысяч метров в 1932 году в Лейк-Плэсиде (США).

Львовские хоккейные команды были одними из лучших в Польше того времени и в 30-е годы постоянно занимали высокие места в чемпионатах страны. В Лейк-Плесиде в составе сборной Польши выступали львовские хоккеисты Роман Сабинский, Альфред Мауэр (оба — из клуба Погонь), Казимир Соколовский (клуб Лехия). Польша заняла последнее, четвертое место, проиграв все матчи — Канаде, США и Германии.

Роман Сабинский

Также трое львовян были на хоккейном олимпийском турнире 1936 года в Гармиш-Партенкирхене (Германия): Казимир Соколовский (вторично), Роман Ступницкий и Владислав Лемишко. Сборная Польши не смогла выйти из группы, проиграв Канаде (1:8) и Австрии (1:2), но одолев Латвию (9:2).

На зимней Олимпиаде 1936 выступал также еще один представитель Украины — черновицкий спортсмен Роман Турушанко. Воспитанник украинского спортивного общества "Довбуш" (Черновцы), студент-юрист, приехал в Гармиш-Партенкирхен велосипедом. Он выступал в составе сборной Румынии, которой тогда принадлежала Буковина. В турнире по фигурному катанию Турушанко занял 19-е место (из 25 участников).

А потом последовала Вторая мировая война и новая геополитическая ситуация. Начиная с 1952 года, украинские спортсмены выступали в составе сборной команды Советского Союза. В 1992 году они приняли участие в Олимпийских играх в Барселоне в составе сборной СНГ. И только в 1994 году на Олимпийских играх в Лиллехаммере (Норвегия) впервые в своей истории Украина выступила на Олимпийских играх самостоятельной командой.

Семен Запорожец