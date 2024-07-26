Париж — первые следы украинского олимпизма

26 июля в Париже стартуют XXXIII Летние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие 140 представителей Украины. Столица Франции будет принимать главное мировое спортивное событие в третий раз: раньше это были II Игры (1900) и VIII Игры (1924). Есть смысл напомнить, что украинские атлеты присутствовали на двух предыдущих парижских Олимпиадах.

Понятно, что в то время Украины, как суверенного государства, не было, поэтому украинские спортсмены выступали за команды государств, которым принадлежали те или иные украинские территории.

Петр Заковорот — мушкетер из Харькова

На второй в истории современной Олимпиаде, прошедшей в Париже в мае-октябре 1900 года, выступили четыре спортсмена из Российской империи — двое конников и двое фехтовальщиков. Они не были официальной делегацией, а приняли участие в Играх, так сказать, в порядке индивидуальной инициативы: спорт в России не был развитым и популярным.

Петр Заковорот

Одним из двух фехтовальщиков был легендарный украинский спортсмен Петр Заковорот (1871-1951), уроженец Богодуховского уезда Харьковской губернии. Он служил в гродненском гусарском полку, который базировался в Варшаве. Там Петр стал учеником мастера фехтования Юлиана Мишо, вместе с которым и выступил на Олимпиаде в Париже. Они соревновались в фехтовании на саблях среди маэстро (т.е. учителей фехтования — фактически это соревнования среди профессионалов). Турнир прошел 23-27 июня. В условиях не слишком объективного судейства Петр Заковорот занял 7-е место: в полуфинальной группе одержал 5 побед при 2 поражениях, в финальной — 2 победы при 5 поражениях. Его учитель Юлиан Мишо стал 5-м. За свое выступление в Париже тренер и учащийся получили гонорары 400 и 200 франков соответственно.

С 1920 года Петр Антонович Заковорот возглавлял кафедру фехтования в Харьковском институте физической культуры. В 1935 году он был одним из организаторов первого чемпионата РСФСР по фехтованию, на котором стал чемпионом в возрасте 64 лет (!).

Столетие назад

На момент проведения VIII Летних Олимпийских игр в 1924 году территории Украины по итогам Первой мировой войны были поделены между Советским Союзом (в формате УССР), Польшей (Галичина), Румынией (Буковина) и Чехословакией (Закарпатье). Потому украинские спортсмены выступали за соответствующие страны.

По состоянию на 1924 год Советский Союз находился вне мировой спортивной семьи и не участвовал в Олимпийских играх. Каким-то образом такая ситуация повторяется сегодня в отношении Российской Федерации, хотя, к сожалению, не в полной мере.

В Париже в составе сборной Польши выступили семь атлетов из Львова, города с давними спортивными традициями. Один из них, 30-летний конник Адам Круликевич, стал бронзовым призером в личном первенстве по преодолению препятствий (в соревнованиях принимали участие 43 спортсмена из 11 стран). 29-летний Фаддей Коморовский выступал в конном троеборье: в составе польской команды он занял 7-е место, а в личных соревнованиях финишировал 26-м.

Адам Круликевич

Велосипедисты Феликс Костшебский и Казимир Кшеминский выступили в шоссейной гонке на 188 км, где на старт вышли 72 спортсмена из 22 стран. Львовские гонщики финишировали соответственно на 54-й и 57-й позициях.

В составе сборной команды Польши по футболу играли двое львовян — Мечислав Батш и Вацлав Кухар (поражение в первом круге против Венгрии — 0:5).

28-летний львовский легкоатлет Станислав Сосницкий принимал участие в двух видах программы — беге на 100 м и прыжках в длину.

Безусловно, все эти семеро львовян были этническими поляками. Но тот факт, что их взбудоражили украинские земля, воздух, небо, солнце, вода — дает нам все основания считать их украинскими атлетами.

Распространенная в украинской спортивной журналистике информация о том, что на Играх-1924 в Париже в составе футбольной сборной Чехословакии играл украинский эмигрант Андрей Фовицкий, не подтверждается протоколами соревнований (сборная Чехословакии обыграла Турцию — 5:2, а затем сыграла вничью со Швейцарией 1, проиграв в ответном матче — 0:1).

Мы за фейр-плей во всем. А современным украинским олимпийцам — максимальных успехов в Париже!

Семен Запорожец