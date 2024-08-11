Итоги Олимпиады-2024: на каком месте оказалась Украина и как выступала на прошлых ОИ

До церемонии закрытия XXXIII Летних Олимпийских игр 2024 остались считанные часы, а спортсмены разыгрывают последние комплекты медалей, которые уже не повлияют на общее мусс Украины в медальном зачете.

По итогам Игр в Париже украинские спортсмены получили 12 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. Золотые награды завоевали Ярослава Магучих в прыжках в высоту, Александр Хижняк в боксе, и команда фехтовальщиц на сабле, в составе которой выступали Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова и Елена Кровацкая.

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В целом Украина разместилась на 22 строчке в медальном зачете, что является 3 худшим результатом. Наш сайт решил сравнить этот результат с прошлыми Олимпийскими играми.

Атланта-1996

На Олимпиаде 1996 года, которая прошла в Атланте, наши спортсмены завоевали всего 23 медали: 9 золотых, 2 серебряные и 11 бронзовых. В итоге Украина оказалась на 9-м месте.

Сидней-2000

Следующий розыгрыш турнира завершился с таким же количеством медалей, однако в этот раз побед было втрое меньше. В общей сложности украинцы получили 3 золота и по 10 серебра и бронзы. Тогда Украина завершила Олимпиаду на 21 строчке.

Афины-2004

Олимпийские игры в Афинах принесли Украине уже 22 медали: 8 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых. Украинцам не хватило 1 серебра, чтобы обойти Венгрию в медальном зачете. В конце концов наша страна заняла 13 место.

Пекин-2008

В Пекине наши спортсмены завоевали столько же медалей, что и 4 года назад: 7 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых. В итоге Украина оказалась на 12 строчке. Как и на прошлом турнире, украинцам не хватило 1 серебра, чтобы подняться на 1 позицию выше и обойти Нидерланды.

Лондон-2012

В столице Великобритании украинские спортсмены впервые получили менее 20 медалей — 19: 5 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых. В конце концов Украина завершила турнир на 15 позиции в медальном зачете.

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Рио-2016

Олимпийские игры 2016 года в Рио-Де-Жанейро стали худшими по количеству наград — 11:2 золота, 5 серебра и 4 бронзы. Такой результат опустил Украину на 31 место.

Токио-2020

И если по количеству медалей Олимпиада в Токио была далеко не самой плохой (их было 19), то по итоговому месту в медальном зачете, эти Игры стали худшими с запасом. Украина завершила турнир на 44-м месте. Причиной тому стала лишь 1 золотая медаль. Также было 6 серебряных и 12 бронзовых.