Итоги Олимпиады-2024: на каком месте оказалась Украина и как выступала на прошлых ОИ
До церемонии закрытия XXXIII Летних Олимпийских игр 2024 остались считанные часы, а спортсмены разыгрывают последние комплекты медалей, которые уже не повлияют на общее мусс Украины в медальном зачете.
По итогам Игр в Париже украинские спортсмены получили 12 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. Золотые награды завоевали Ярослава Магучих в прыжках в высоту, Александр Хижняк в боксе, и команда фехтовальщиц на сабле, в составе которой выступали Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова и Елена Кровацкая.
В целом Украина разместилась на 22 строчке в медальном зачете, что является 3 худшим результатом. Наш сайт решил сравнить этот результат с прошлыми Олимпийскими играми.
Атланта-1996
На Олимпиаде 1996 года, которая прошла в Атланте, наши спортсмены завоевали всего 23 медали: 9 золотых, 2 серебряные и 11 бронзовых. В итоге Украина оказалась на 9-м месте.
Сидней-2000
Следующий розыгрыш турнира завершился с таким же количеством медалей, однако в этот раз побед было втрое меньше. В общей сложности украинцы получили 3 золота и по 10 серебра и бронзы. Тогда Украина завершила Олимпиаду на 21 строчке.
Афины-2004
Олимпийские игры в Афинах принесли Украине уже 22 медали: 8 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых. Украинцам не хватило 1 серебра, чтобы обойти Венгрию в медальном зачете. В конце концов наша страна заняла 13 место.
Пекин-2008
В Пекине наши спортсмены завоевали столько же медалей, что и 4 года назад: 7 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых. В итоге Украина оказалась на 12 строчке. Как и на прошлом турнире, украинцам не хватило 1 серебра, чтобы подняться на 1 позицию выше и обойти Нидерланды.
Лондон-2012
В столице Великобритании украинские спортсмены впервые получили менее 20 медалей — 19: 5 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых. В конце концов Украина завершила турнир на 15 позиции в медальном зачете.
Рио-2016
Олимпийские игры 2016 года в Рио-Де-Жанейро стали худшими по количеству наград — 11:2 золота, 5 серебра и 4 бронзы. Такой результат опустил Украину на 31 место.
Токио-2020
И если по количеству медалей Олимпиада в Токио была далеко не самой плохой (их было 19), то по итоговому месту в медальном зачете, эти Игры стали худшими с запасом. Украина завершила турнир на 44-м месте. Причиной тому стала лишь 1 золотая медаль. Также было 6 серебряных и 12 бронзовых.