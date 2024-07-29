Скандал в дзюдо: японский дзюдоист потерял сознание во время схватки на Олимпиаде

Японский дзюдоист Рюдзю Нагаяма на несколько секунд потерял сознание после стычки с испанцем Франсиско Гарриосом в весовой категории до 60 кг на Олимпиаде-2024 в Париже.

Во время соревнований Гарриос выполнил болевой прием против Нагаямы и после команды "разойтись" еще держал своего соперника, из-за чего тот на несколько секунд потерял сознание.

Сразу после завершения поединка Гарриос пошел давить руки оппоненту, но тот отказался.

При этом судья не разглядел в действиях испанца ничего противоправного, присудив ему победу.

В конце концов, японец и испанец стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады. Нагаяма из-за утешительного раунда получил право бороться в поединке за третье место, в котором одолел Салиха Йейлдиза из Турции (10:0). Гарригос уступил в полуфинале и в стычке за бронзу победил грузина Георгия Сардалашвили.