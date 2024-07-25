Борьба США и Китая, успехи Украины: искусственный интеллект сделал прогноз на медальный зачет ОИ-2024

С 26 июля по 11 августа в столице Франции — Париже состоятся XXXIII Летние Олимпийские игры 2024 года. В общей сложности будет представлено 32 вида спорта, в которых 10 714 атлетов разыграют 329 комплектов медалей.

Компания Gracenote от Nielsen обнародовала окончательный прогноз на медальный зачет грядущей Олимпиады. Виртуальная таблица была создана с учетом имеющихся результатов ключевых международных соревнований, начиная с Игр-2020 в Токио.

По прогнозу Gracenote главная борьба за победу в медальном зачете будет проходить между США и Китаем. Так, американцы должны завоевать 112 медалей, из которых 39 золотых, 32 серебряных и 41 бронзовых. Китай немного отстанет, однако уверенно расположится на второй строчке — 32 золота, 27 серебра и 25 бронзовых медалей.

Хозяин турнира Франция станет третьей на нынешней Олимпиаде по количеству чемпионов, однако по общему количеству медалей четвертой. Великобритания сможет по мнению искусственного интеллекта завоевать на 3 награды больше.

Также в десятку сильнейших сборных попали Австралия, Япония, Италия, Германия, Нидерланды и Южная Корея.

Прогноз на медальный зачет Олимпийских игр-2024 от Gracenote

Что касается Украины, то Gracenote прогнозирует 13 медалей, что может стать вторым худшим результатом в истории летних Олимпийских игр после Олимпиады-2016 в Рио, где украинцы завоевали всего 11 наград. ИИ не отмечает, кто может завоевать медали для Украины, однако известный журналист Александр Гливинский дал прогноз на рекордное количество золотых наград на Играх в Париже.

Медальный зачет с 11-20 и с 21-30 места

Отметим, что бейтинговый оператор FAVBET уверен в победе в медальном зачете сборной США — коэффициент 1,05. Ближайший претендент, по мнению Фавбета, также Китай — 12,00.

Относительно Украины, Фавбет дает коэффициент 1,95 на 16 и более медалей в копилке нашей команды или 1,80 на 15 и меньше наград Олимпийских игр-2024.