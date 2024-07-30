Виффен побил олимпийский рекорд Романчука и завоевал золото Олимпиады-2024

Ирландский пловец Дэниел Виффен выиграл золотую медаль на дистанции 800 м вольным стилем на Олимпиаде-2024 в Париже.

23-летний спортсмен проплыл дистанцию за 7:38,19. Он побил олимпийский рекорд украинского Михаила Романчука (7 минут 41,28 секунды).

Серебро выиграл Бобби Финке из США, тройку замкнул Грегорио Палтриньери.

1. 🥇 Даниель Виффен (Ирландия) — 7:38,19

2. 🥈 Бобби Финке (США) — 7:38,75

3. 🥉 Грегорио Палтриньери (Италия) - 7:39,38

Напомним, Романчук в данной дисциплине не смог побороть квалификацию, он показал результат 7:49,75.

Для Михаила Олимпийские игры не завершаются. 3 августа украинский пловец сразится на еще одной своей коронной дисциплине — 1500 м свободным стилем. На этой дистанции Романчук завоевал серебро в Токио.

Напомним, что соревнования по плаванию на Играх-2024 будут продолжаться до 9 августа на "Арене Дефан", а также в реке Сена. Программа Олимпийских игр-2024 по плаванию состоит из 37 дисциплин (по 18 у мужчин и женщин и одна смешанная), в частности, два марафона на открытой воде длиной 10 км.

Чемпион проводит текстовую трансляцию четвертого соревновательного дня Олимпийских игр в Париже.