Харлан разгромила экс-россиянку на пути в четвертьфинал Олимпиады-2024

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан провела второй поединок в личном турнире саблисток на Олимпийских играх 2024.

В 1/8 финала 32-летняя украинка с разгромным счетом победила представительницу Азербайджана Анну Башту — 15:6. О сопернице Харлан в четвертьфинале сообщим вскоре.

Отметим, что до 2019 года Анна Башта представляла Россию, где она родилась, а пять лет назад сменила спортивное гражданство.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой Пекина-2008 (командный турнир), а также бронзовым призером Лондона-2012 и Рио-2016 (индивидуальные соревнования). Кроме того, у украинки есть серебряная медаль командного турнира в Рио-2016.

Напомним, в 1/16 финала Олимпиады-2024 партнерши Харлан по сборной Украины Елена Кравацкая и Алина Комащук потерпели поражение и прекратили борьбу за личные награды Парижа.

Чемпион проводит текстовую трансляцию третьего соревновательного дня Олимпийских игр 2024.