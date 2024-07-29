Харлан: Парни и девушки, которые нас защищают – эта медаль для вас

Накануне украинская фехтовальщица Ольга Харлан получила первую медаль для Украины на Олимпийских играх в Париже.

В бронзовом финале звездная саблистка, проигрывая по ходу встречи 5:11, одержала фантастическую волевую победу в один укол над Чой Су Йон из Южной Кореи (15:14), выиграв для Украины первую медаль в Париже-2024.

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Известный спортивный журналист Александр Гливинский пообщался с Харлан и поделился эксклюзивным комментарием для Чемпиона.

— Поздравляем, это было эпически. Как это ты сделала?

– Я не знаю, я еще не понимаю, как это произошло, не понимаю, где я. То есть я понимаю, что я на Олимпиаде, это все. Я чувствовала весь мандраж, ужас, который был перед соревнованиями, я боялась, что проиграю первый бой, как в Токио. Эти твои страхи, травмы, которые бывают, но я прохожу сквозь них и это доказывает, что я украинка, вот и все. Я сильная. То, что я только что сделала, я даже не могу объяснить.

— Возвращаясь в полуфинал с Сарой Бальцер, пытаясь его проанализировать: был ли у тебя этот психологический барьер после 4 проигранных ей поединков?

— Конечно, это давило. Она очень сильная спортсменка и самое интересное, что я понимаю. И когда я понимаю, я ставлю с собой на одну планку, а сегодня она сильнее. Кто из них победит — не знаю, каждая из них этого заслуживает. Как и я заслуживаю. Думаю, они там разберутся, а я уберу свою медаль и поеду домой.

— Кто из них выиграет нам уже безразлично. Но действительно сильно давила публика сегодня, была ли когда-то такая атмосфера на фехтовальном турнире?

— Знаете, был ЧМ в Париже, в этом же дворце, но такого не было. Я когда в первый день пришла сюда, то, откровенно говоря, офигела, если можно так сказать. Я стала и думаю, что это такое, люди, что вы делаете. У нас такой организации никогда не было, это очень давило.

— Правда ли, что в зоне разминки атлетов было мало места и не лучшие условия готовиться? Была такая информация.

– Нет, все было хорошо. Два зала, не на что пенять.

— Поделись, что чувствуешь сейчас?

– Я немного шокирована. Я не могу даже объяснить, что я чувствую. Я знаю одно, что я радуюсь этому. Радуюсь за нашу страну, что я принесла какую-то хорошую новость для ребят на передовой, кто меня смотрит, знает. Я со столькими военными познакомилась. Ребята, которые нас защищают – это для вас. Я хочу сказать за тех атлетов, которые не смогли приехать сюда, потому что их убила Россия, безжалостно, и я посвящаю это все им. Также я посвящаю это своей семье, очень жаль, что мои бабушка и дедушка не смогли этого увидеть. Я думаю, что они со мной и гордятся мной. Я позвоню своей бабушке еще, папа, мама, сестра, Тимофей – это мои талисманы, потому что они были со мной на трех Олимпиадах. Мама была и в Лондоне, и в Рио, и здесь.

— И стоит, конечно, особо сказать, что это твоя пятая олимпийская медаль и ты это показала, это первое, что ты показала после боя, потому что ты поняла в эту секунду, что это то, чего ты хотела?

– Я в шоке. У меня 5 медалей. Я так Вадиму Марковичу (Гутцайту - прим.) на ухо кричу: "У меня, бляха, 5 медалей".

— Что произошло при 5:11. Просто отпустила эмоции?

– Я, должно быть, отпустила. Просто что-то делала, как чувствовала. Последний удар я просто почувствовала и я не верю, что его нанесла. За те 5 секунд были разные мнения, когда ты становишься на линию начала. Я не знаю, как это сделала.

Александр Гливинский, эксклюзивно для Чемпиона.

Александр Гливинский, эксклюзивно для Чемпиона.