Харлан: Мы боремся и выступаем за тех, кого убила Россия

Фехтовальщица Ольга Харлан заявила, что украинские спортсмены будут бороться за погибших из-за войны, которую развязала Россия на территории Украины.

Слова Харлана передает корреспондент Чемпиона Максим Розенко.

"Мы на Олимпийских играх, конечно нервничаем, но готовы, все будет хорошо. То, что могу заметить за первые пол часа после приезда — это очень хороший дом. Очень приятно видеть рисунки, спасибо деткам, кто нарисовал, согревает сердце. Пока это все, в общем-то классно, мы полны хорошего настроеня.

Мы все готовились вне дома, но у каждой из нас семья в Украине и мы их очень давно не видели. Нам повезло с какого-то момента, нам представилась такая возможность тренироваться за границей спокойно, но все же наши семьи там. Иногда мы приезжаем домой, девочки, пожалуй, чаще, чем я.