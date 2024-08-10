Финал Коляденко: расписание выступления украинских спортсменов 10 августа

10 августа, в пятнадцатый день Олимпийских игр-2024, украинские атлеты сразятся в 8 видах программы.

Ирина Коляденко будет бороться в финале в весовой категории до 62 кг.

Расписание украинских спортсменов 10 августа

11:00. Прыжки в воду, мужчины. Вышка, 10 м. Полуфинал. Алексей Среда.

11:30. Гребной спринт, женщина. Байдарка-одиночка. Полуфинал. Мария Повх.

12:00. Свободная борьба. Схватка за право бороться за "бронзу". Александр Хоцяновский — Роберт Баран (Польша).

12:30. Свободная борьба. 97 кг. 1/8 финала. Мурази Мчедлидзе — Ибрагим Сифтчи (Турция).

12:40. Гребной спорт, женщина. Каноэ-одиночка, 200 м. Анастасия Рыбачок.

12:50. Гребной спорт, женщина. Каноэ-одиночка, 200 м. Людмила Лузан.

14:30. Современное пятиборье, женщины. Полуфинал B (фехтование). Валерия Пермыкина.

17:00. Брейкинг, мужчины. Групповой этап. Олег "Кузя" Кузнецов.

🥇20:00. Легкая атлетика, мужчины. Прыжки в высоту. Финал. Олег Дорощук.

🥇20:00. Артистическое плавание женщины. Дуэты. Произвольная программа. Владислава и Марина Алексеи.

🥇21:00. Борьба. 62 кг. Финал. Ирина Коляденко — Мотоки Сакура (Япония).

10 августа в Париже будет разыграно 39 медалей в 21 виде спорта.

За два дня до завершения Олимпиады Украина занимает 15-ю строчку в медальном зачете.