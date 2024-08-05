Чемпионская арифметика. Сколько Магучих получит за олимпийское золото от государства и World Athletics

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих своим выступлением в Париже подарила приятные эмоции многим украинцам. Финансовым вознаграждением для уроженки Днепра станет государственная премия в размере 125 тысяч долларов и дополнительная премия Мировой легкой атлетики (World Athletics) в размере 50 тысяч долларов. То есть выступление на Стад де Франс принесет Ярославе 175 000 долларов.

Игры в Париже — первые, на которых World Athletics выплачивает денежные вознаграждения олимпийским чемпионам. Со следующей Олимпиады Мировая легкая атлетика планирует выплачивать премии всем олимпийским призерам (в Париже только чемпионам).

Бронзовые призеры Олимпийских игр-2024 Ирина Геращенко и Михаил Кохан получат премию от государства, которое составит 80 тысяч долларов. Также 50 процентов от премии спортсменов будут выплачены правительством их тренерам.

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Максим Розенко, Чемпион по Парижу