"Большую роль сыграла ситуация в Украине": Дуброва - о выступлениях дзюдоистов и причине провала Билодид на Олимпиаде

Украина была представлена 5 дзюдоистами на Олимпийских играх в Париже. Четверо из них, а именно Дарья Билодид (57 кг), Елизавета Литвиненко (78 кг), Дильшот Халматов (60 кг) и Богдан Ядов (66 кг) не сумели выиграть награды. Кристина Гоман (78 кг) испытает свою удачу завтра, 2 августа.

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После поражения Литвиненко наш корреспондент Александр Гливинский пообщался с главным тренером сборной Украины по дзюдо Виталием Дубровой о выступлениях подопечных.

— Господин Виталий, так же как и Дарья Билодид, вот и Лиза Литвиненко, два таких поединка через три предупреждения, есть ли в этом какая-то закономерность?

— Не нужно сравнивать Дашу и Лизу, несколько разные ситуации, если Билодид очень редко проигрывает из-за замечаний, здесь она боролась с японкой, на мой взгляд, третье шидо было, возможно, немного быстро, то у Лизы обе схватки и все по делу. Соперницы изучили ее стиль борьбы, что она больше борется вторым номером, у нее более контратакующая борьба, и они не пытались провести бросок, а больше имитировали активность полуатак, чтобы судьи наказывали за пассивность Лизу. И, в принципе, китаянке и итальянке удалось это, они победили по замечаниям.

— Для Литвиненко это первая Олимпиада, это напряжение, давление, сложно держать самообладание?

— Конечно. Нужно не забывать, что Лизе всего 20 лет, потому что две соперницы уже были на Олимпиаде в Токио. Но, я думаю, чуть-чуть не хватило давления, напора, более атакующей борьбы, нужно было уже по ходу встречи перестраиваться, видя, что судьи наказывают шидом, но, в последней схватке она, возможно, функционально подсела. Нужно сделать еще подробный анализ, а не сразу, по горячему.

— Еще завтра у нас есть одна дзюдоистка, несмотря на то, что парням не удалось далеко пройти, примерно предварительные выводы можно делать. Значит ли это, что мало поводов для оптимизма или как бы вы в целом оценили выступление?

— На самом деле, я думаю, что выступление неудачное. Это Олимпиада, здесь уважается 1,2,3 место, если другие места – ты проиграл. Награды нет, то, конечно, выступление неудачное. Все наши спортсмены, я не учитываю Кристину Гомен, которая получила лицензию в последний момент по перераспределению квот, все четверо — Халматов, Ядов, Литвиненко и Билодид — выигрывали медали на ЧМ, ЧЕ, думаю, им по силам было, но случилось, как случилось. Нужно, пожалуй, разбирать подготовку каждого спортсмена в отдельности. Думаю, кто-то мог получить награду, но, к сожалению, остаемся здесь без медалей.

— Опять же можно говорить о том, что высокий уровень на любом турнире. В общем, на этой Олимпиаде много драмы, мы близко к медалям, но не удается, находите какую-нибудь закономерность, почему так? — Во-первых, это Олимпиада. Все, кто сюда ехал, понимал, что это не то, что высокий уровень, а сверхвысокий. Потому что это Олимпиада, ее проводят раз в четыре года. Это те соревнования, где результат работы, скажем, всего спорта в стране на протяжении этих лет. На мой взгляд, то, что сыграло роль не только в дзюдо, это происходящая у нас ситуация в Украине. Не все могут полноценно тренироваться, находясь дома — все эти тревоги, отключение света, это не шло на пользу подготовке. К тому же, находясь за границей, спортсмены, тренеры волнуются за своих родных, близких. Это психологический момент, который, я думаю, истощает всех спортсменов и тренеров. Также влияет та ситуация, что мы не можем летать, у нас много времени тратится на переезды. Если раньше мы сели на самолет и через два часа во Франции, то сейчас мы добираемся сутки или больше. Это тоже несколько разрушает тренировочный процесс, выстроенную систему подготовки. Это касается всех видов спорта. Что касается дзюдо, я не думаю, что нужно опускать руки или посыпать голову пеплом, все же, для всех, кроме Даши, это была дебютная Олимпиада, у нас очень хорошая молодежь, есть потенциал, есть с кем работать, есть хороший материал и талантливые тренеры, учитывая работу федерации, которую она сделала, думаю, что заложенная база через 4 года выстрелит в Лос-Анджелесе. — Что касается Даши, это ее решение, как вы думаете, на следующую Олимпиаду она еще будет прокладывать путь к своей олимпийской мечте? — Сейчас об этом трудно говорить, это касается только Даши. У каждого спортсмена после Олимпиады где-то месяц-два — это очень сложное время, ведь нужно принимать решение: идешь ли ты еще на 4 года этого безумного, тяжелого труда, отказывать себе в приманках обычной жизни человека или ты ищешь себя вне спорта, что тоже нелегко, тем более, учитывая ту ситуацию, которая у нас в стране. Поэтому каждый спортсмен сам будет принимать решение, посмотрим. Даше всего 24, она может остаться, не все потеряно в спорте. Ее потенциал позволяет оставаться, бороться, здесь нет проблем. Например, за бронзу в ее категории боролась бразильянка Сильва, которой 32 года, еще боровшаяся на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м. Здесь все индивидуально и каждый сам будет принимать решение. — Собственно, уже прошло несколько дней, причина ее поражения чисто психологическая, в голове или как? Понятно, что на это влияла сумма факторов: она изменила категорию, у нее была травма, она не выступала на ЧМ, соответственно не была сеяной, все же это сумма факторов или вы бы выделили какую-то причину? И, будь откровенны, был ли шанс на медаль? – Шанс был однозначно. Два фактора, первый — она не была сеяной, потому что пропустила некоторые соревнования и не набрала рейтинг, второй — самый главный, на мой взгляд, из-за травмы она не могла провести полноценный сбор общефизической подготовки, поднять свои функциональные качества на тот уровень, который был необходим для Олимпиады. Здесь мы увидели, что она не была в своих лучших кондициях, немного подсела. Это два основных фактора. Очень важно быть в восьмерке сеяных, потому что ты избегаешь четвертьфинал стычек с сильнейшими. Возможно, не хватило еще одного сбора, спаррингов, но она их пропускала из-за травмы. Только так я вижу это.

— Кристина Гоман завтра выступает, какие у вас есть ожидания?

— Это дзюдо, всегда есть шанс на победу, чудо. Но нужно быть откровенным, она не вела никакой подготовки к Олимпиаде, лицензию получила по перераспределению квот всего за две недели до начала ОИ. Конечно, я уверен, что она отдаст все силы в борьбе, будет пытаться победить. Каждый день мы видим на турнире сюрпризы от дзюдоистов, какие-то неожиданности, возможно, ей удастся. Однако нужно быть реалистами, все же Олимпиада — это не те соревнования, к которым готовятся 2-3 недели.

— Как чувствуете атмосферу парижских Игр? Вы соперничаете в самом центре, в сердце Парижа, как вы это чувствуете, пребывание среди исторических объектов наследия ЮНЕСКО?

— Зал у нас практически у Эйфелевой башни, очень красивый вид, но все же спортсмены и тренеры сконцентрированы на соревнованиях. Парижем нас не удивишь, потому что у нас ежегодно здесь турнир, мы уже все здесь видели. Сама организация, как и на всех соревнованиях, достаточно приличная. И автобусы-шаттлы ездят, поселок олимпийский работает, все сконцентрировано на соревнованиях. Конечно, того праздника, который испытывают болельщики у телевизоров, у нас нет. Мы каждый день работаем: тренировки, взвешивания, контроль кимоно, соревнования. Мы даже не были на других видах спорта. Сегодня лишь чуть-чуть заглянули на пляжный волейбол, а так сконцентрированы только на своей работе. Скажем так, рабочие будни, но с привкусом Парижа.

Александр Гливинский для Чемпиона