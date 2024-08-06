Фрик, тафгай, умный скряга. Келли Олийнык — звезда сборной Канады с украинскими корнями
Когда речь идет об украинцах в НБА, все знатоки баскетбола сразу начнут перечислять: Александр Волков, Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Кирилл Фесенко, Алексей Печеров, Алексей Лень, Вячеслав Кравцов, Святослав Михайлюк, Дмитрий Скапинцев.
Откровенные гики еще могут ссылаться на Юджина Джетера, который сначала поиграл в НБА, а затем выступал и в сборной Украины.
За почти 80-летнюю историю ассоциации, честно говоря, не густо. Особенно если учесть, что "отцом" НБА является уроженец Кропивницкого Морис Подолоф. Еще один "украинский" представитель в НБА Уолли Щербяк даже съездил на Матч звезд в сезоне 2001/2002. Его отец, Уолтер Щербяк, до сильнейшей лиги мира не добрался, но больше всего лет провел в мадридском Реале, играя за "бланкос" с 1973 по 1980. Он родился в Гамбурге в 1949 году в лагере беженцев из Украины. Мальчика назвали Владимир. Благодаря диаспоре и Украинской католической церкви ему еще в совсем маленьком возрасте удалось с родителями перебраться в Питтсбург — вероятно, наиболее "украинский" город штата Пенсильвания.
Все они стали подданными Соединенным Штатам Америки. Канада, которую украинцы, убегая из Австро-Венгерской или москальской империй, заселяли еще в конце XIX века, всегда славилась своей любовью к хоккею. В частности, Уэйн Грецки имеет украинские корни, не говоря уже о Терри Савчуке и многих других.
В последние годы Канада значительно прибавила и в баскетболе. Да, у них есть серебро Олимпиады-1936, но после этого особых успехов не происходило. Символично, что в том "серебряном" составе был баскетболист Ирвинг Марецкий. Через 12 лет на Олимпиаде в Лондоне в составе "кленовых листьев" были Сол Толчинский и Сидни Струлович.
Так вот, после длительного затишья сборная снова стала крепким орешком, претендующим на высокие места. Сборная Канады сейчас формируется из звезд НБА. А ведь еще каких-то 15 лет назад ведущий игрок команды Олу Фамутими играл у нас в Суперлиге. Смена программ в школах, построение площадок со свободным доступом и шедевральные результаты Стива Нэша в начале и средних 00-х сумели мотивировать подростков обратить внимание на баскетбол. Это и позволило вырастить новое поколение. И эта генерация сейчас выглядит действительно круто.
Наиболее опытным в их ростере на Олимпийских играх является Келли Олийнык. Не надо иметь высокий уровень дедукции, чтобы догадаться, что у него есть украинские корни.
Фрик
Семейство Олийныков произошло от украинского эмигранта Михаила Олейника, который перебрался в Канаду еще в 1905 году. К сожалению, идентичность сохранить не удалось и с годами более благозвучная для нас фамилия "Олийнык" (Oliynyk) превратилась в более легкую и приемлемую для северо-американского населения Олиник (Olynyk).
Ему еще с детства суждено было стать баскетболистом. Во-первых, высокий рост. Во-вторых, отец был баскетбольным тренером в одном из университетов Торонто. Мама — баскетбольный судья студенческих матчей. И так, дубль два: не надо иметь высокий уровень дедукции, чтобы догадаться, где именно и почему между Кеном и Арлин зародилась любовь.
В детстве Келли сильно выделялся габаритами, что позволило ему играть за школу и в американский футбол, но увлечение к другой игре с оранжевым мячом победила. Во время выступлений за Гонзагу в NCAA баскетболист экспериментировал с образами: длинные волосы, вставленные брекеты, разные нарукавники. Особенно пришлась ему по душе прическа, которая не меняется и по сей день.
Карьера в студентах, в отличие от внешности, была не столь яркой - первые два года он был запасным. Это отразилось на его перспективах. Келли не побоялся сделать шаг назад — игрок решил не играть в третьем сезоне, а только тренироваться с командой, улучшать свою форму, подробнее изучить тактику. Это дало приличный буст: 17,8 очка на четвертый год обучения против 5,8 очка во втором. Прогресс позволил бигмену быть выбранным под №13 на драфте-2013. Фанаты Бостона сразу начали писать, что их клуб получил Джея из серии комедий режиссера Кевина Смита. Сходство действительно было.
Свое великолепие Келли за время выступлений в лиге доказывал не только внешностью. Он мог порадоваться за фанатов, которые получат бесплатную курицу из-за того, что игрок соперника дважды смазал штрафной.
Зажигательным танцем обрадоваться попаданию одноклубника.
На спор попытаться съесть тако за четыре укуса.
Стать героем курьезной подборки от самого Шакила О'Нила.
С улыбкой отреагировать на попадание мяча в главный орган мужского тела.
И даже быть высмеянным легендарным стендап-комиком Биллом Бёром за выбор кроссовок.
Тафгай
Облик обманчив. Это подтверждали тексты античных пьес, библейский Давид и Голиаф или, если брать что-то современное, Серсея из культовой "Игры Престолов".
Келли — отличный аргумент, который также доказывает это. Всегда на позитиве, чудак, широченная улыбка, но обидишь его или кого-то из одноклубников, будь готов к тому, что канадец станет хоккеистом, а точнее тафгаем.
Задира — это не всегда о драках с рандомным оппонентом. Иногда где-то нужно "грязно" сыграть против лидера соперников.
Особенно запомнилась травма, которую он нанес в борьбе Кевину Лаву — ключевому исполнителю Кавальерс времен второго прихода Леброна в родной клуб. Из-за этого звездный форвард выбыл на 5 месяцев и не смог помочь команде из Огайо в финале НБА-2015, а там, возможно, и не было бы первого чемпионства Уорриорз, и в целом династии "воинов".
"Это глупо. Я бы никогда не стал пытаться умышленно нанести травму Лаву или кому-то другому. Он хватал мою руку, я схватил его руку — шла борьба за мяч. Такое происходит постоянно", — оправдывался канадец сразу после игры.
Кевин был настолько обижен, что игнорировал попытки Олийныка созвониться для извинений, а в дальнейшем на протяжении карьеры игроки не раз устраивали зарубы под корзиной.
Умный скряга
Келли не из бедной семьи, у него были не самые большие контракты, но и мало он не зарабатывал. На сегодняшний контракты ему принесли 97,5 млн долларов. Однако все всегда отмечали его осторожность в расходовании средств.
Олийнык до 28 лет не покупал себе машину, хотя и имел многомиллионный гарантированный контракт, а пользовался теми авто, которые предоставлял бесплатно дилерский центр города, который имел партнерские обязательства с клубами баскетболиста. Он всегда старается покупать бытовую технику на распродажах. Конечно, из-за этого его стали называть жадным. Игрок обижался на это.
Делонте Вест, Ламар Одом, Нейт Робинсон — это лишь первые, кто приходит на ум, когда пытаешься составить список известных исполнителей из НБА, которые после окончания карьеры обанкротились. Келли не желает пополнить этот перечень.
"Я бы не назвал себя экономным, чрезмерно бережливым и вообще скрягой. Это касается тех, кто покупает уже совсем дешевое. Но я не собираюсь раздавать кому-нибудь чаевые или делать другие подобные вещи. Я не жаден, я — финансово грамотный", — говорил канадец в 2017 году в интервью The Athletic.
Келли всегда выбирал не брендовые вещи. И даже в НБА он начал носить "джорданы" или "найки" только из-за того, что их покупали организации за свой счет. А если с брендированными кроссовками что-то происходило, то он просто выбирал любые попроще. Да-да, именно поэтому он был высмеян Биллом Бёром, как сказано выше.
Нет, игрок действительно не воплощение Скруджа Макдака. Он не трясется над каждым собственным центом, боясь потерять их. Олийнык любит путешествовать, а также учиться. В университете Гонзага изучал бухгалтерский учет, а за время карьеры покупал курсы по ведению финансов у лучших частных компаний США.
На уроках ему дали понять, что если и вкладывать куда-то денежные средства, то лучше всего в недвижимость. Сейчас на счету Келли более сотни сдающихся в аренду домов и земельных участков разной площади. Такой бизнес позволит центровому получить доход и после завершения спортивной карьеры.
"Некоторые люди могут сказать, что я хорошо обращаюсь с деньгами, потому что я делаю сбережения. Но другие люди скажут, что я не очень хорош, потому что потерял целый ряд возможностей для инвестирования. Здесь все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Я думаю, что я хорошо разобрался и понимаю многие вещи в жизни, в частности, чем потребности отличаются от желаний", — так Келли объяснял распоряжение собственными средствами.
Великолепный одноклубник и неплохой игрок
Следующий сезон для Олийныка будет уже двенадцатым в НБА. Понятно, что посредственные игроки на такое время в ассоциации не задерживаются.
Где бы ни был центровой он всегда был одним из ключевых игроков скамейки запасных. 495 матчей из 756 в регулярном сезоне Келли начинал на замене. В плей-офф вообще 46 из 48. Но не забываем, что его фриковость и доброта приносила в коллектив позитив, а отважная смелость позволяла напарникам понимать, что за нас тот парень, из-за которого нас никто не обидит. Написанное выше — это больше о человеческих качествах. Но и как баскетболист он очень полезен.
Келли идеально попал во время перемен в баскетболе. Началась эра бигменов, от которых требуется быть чем-то больше, чем 125-килограммовый джаггернаут, который бетонирует собственную трехсекундную зону и больше ничего не умеет.
Уже нужно было быть габаритным и при этом достаточно мобильным. Келли был таков.
Уметь закинуть из-за дуги, чтобы растягивать оборону соперников? Без вопросов. Процент дальних составляет приличные 36,9% за карьеру. Например, Святослав Михайлюк сейчас имеет 36,3%.
Не подводить команду, выходя на линию штрафных? Олийнык попадает на стабильные 80%.
К тому же, Келли прекрасно действует при разменах во время пик-энд-роллов или пик-энд-попов. Его универсальность ценилась в любой команде.
Олийнык против Родины
Увидеть высокий уровень игрока удалось и сборной Украины. "Сине-желтые" готовились к чемпионату мира 2014 в Словении на международном товарищеском турнире. Одним из соперников стали канадцы.
Кленовые листья уверенно вели игру к победе, однако подопечные Майка Фрателло сумели отыграть 10 очков в последние две минуты игры и перевели игру в овертайм.
Возможно, даже удалось бы одержать победу, если бы в тот вечер за соперников не сверкал высокий, со странной прической парень да еще и с украинской фамилией. Канада выиграла встречу (80:75), а Келли Олийнык стал лучшим в ее составе: 18 очков, 7 подборов и 3 передачи.
Келли и его преданность сборной Канады
На драфте этого года под №9 Мемфис выбрал Зака Иди — здоровенного 224-сантиметровый гиганта, который последние два сезона признавался лучшим игроком NCAA. Он отказался помочь Канаде на Олимпиаде из-за желания лучше подготовиться к выступлениям в НБА.
Поэтому роль бигмена Келли для "клиновых листьев" стала еще более ключевой. Да, Жорди Фернандес на ОИ отдает предпочтение Дуайту Пауэллу. Что удивительно, ведь Олийнык в своих клубах всегда показывал лучшие цифры, чем его конкурента по сборной. И даже выходя со скамьи, этот чудный персонаж всегда один из лучших по самоотдаче в национальной команде.
В том же матче со сборной Украины 2014 года Келли был единственным игроком из НБА. Конечно, тогда плеяда канадцев в сильнейшей лиге мира была значительно скромнее, но даже те игроки, которые имели контракты с командами ассоциации, не всегда желали тратить отпуск на лагерь сборной. Келли, напротив, любил.
В 2015 году Канада впервые с 2001 года завоевала бронзу на FIBA Americas Championship. В 2023 году канадцы стали третьими на чемпионате мира по баскетболу – первая награда на большом турнире со времен той же Олимпиады 1936 года. За 8 лет многое изменилось. Неизменным был только Келли Олийнык. Он был в составе бронзовых призеров и в 2015 году, и в 2023 году.
Состав географических соседей США впечатляет: лидер победителей Западной конференции Оклахомы Шай Гилджес-Александер, вторая звезда чемпионского Денвера Джамал Мюррей, один из ключевых игроков Никс Эр Джей Барретт, топовые исполнители защитного плана Лу Дорт и Диллон Брукс, открытие прошлого сезона Эндрю Нембхард из Индианы, а также другие далеко не последние исполнители в своих командах.
Изучив их имена и успехи, понимаешь, почему Дуэйн Уэйд, Пол Пирс и эксперты по американскому телевидению считают именно Канаду главным препятствием для победы “звездно-полосатых” на парижских играх. У них есть отличный шанс доказать это, ведь сетка плей-офф сложилась так, что представители Северной Америки смогут померяться силами только в финальной встрече.
Руслан Травкин для Чемпиона