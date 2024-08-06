Фрик, тафгай, умный скряга. Келли Олийнык — звезда сборной Канады с украинскими корнями

Когда речь идет об украинцах в НБА, все знатоки баскетбола сразу начнут перечислять: Александр Волков, Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Кирилл Фесенко, Алексей Печеров, Алексей Лень, Вячеслав Кравцов, Святослав Михайлюк, Дмитрий Скапинцев.

Откровенные гики еще могут ссылаться на Юджина Джетера, который сначала поиграл в НБА, а затем выступал и в сборной Украины.

За почти 80-летнюю историю ассоциации, честно говоря, не густо. Особенно если учесть, что "отцом" НБА является уроженец Кропивницкого Морис Подолоф. Еще один "украинский" представитель в НБА Уолли Щербяк даже съездил на Матч звезд в сезоне 2001/2002. Его отец, Уолтер Щербяк, до сильнейшей лиги мира не добрался, но больше всего лет провел в мадридском Реале, играя за "бланкос" с 1973 по 1980. Он родился в Гамбурге в 1949 году в лагере беженцев из Украины. Мальчика назвали Владимир. Благодаря диаспоре и Украинской католической церкви ему еще в совсем маленьком возрасте удалось с родителями перебраться в Питтсбург — вероятно, наиболее "украинский" город штата Пенсильвания.

Все они стали подданными Соединенным Штатам Америки. Канада, которую украинцы, убегая из Австро-Венгерской или москальской империй, заселяли еще в конце XIX века, всегда славилась своей любовью к хоккею. В частности, Уэйн Грецки имеет украинские корни, не говоря уже о Терри Савчуке и многих других.

В последние годы Канада значительно прибавила и в баскетболе. Да, у них есть серебро Олимпиады-1936, но после этого особых успехов не происходило. Символично, что в том "серебряном" составе был баскетболист Ирвинг Марецкий. Через 12 лет на Олимпиаде в Лондоне в составе "кленовых листьев" были Сол Толчинский и Сидни Струлович.

Так вот, после длительного затишья сборная снова стала крепким орешком, претендующим на высокие места. Сборная Канады сейчас формируется из звезд НБА. А ведь еще каких-то 15 лет назад ведущий игрок команды Олу Фамутими играл у нас в Суперлиге. Смена программ в школах, построение площадок со свободным доступом и шедевральные результаты Стива Нэша в начале и средних 00-х сумели мотивировать подростков обратить внимание на баскетбол. Это и позволило вырастить новое поколение. И эта генерация сейчас выглядит действительно круто.

Наиболее опытным в их ростере на Олимпийских играх является Келли Олийнык. Не надо иметь высокий уровень дедукции, чтобы догадаться, что у него есть украинские корни.

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Фрик

Семейство Олийныков произошло от украинского эмигранта Михаила Олейника, который перебрался в Канаду еще в 1905 году. К сожалению, идентичность сохранить не удалось и с годами более благозвучная для нас фамилия "Олийнык" (Oliynyk) превратилась в более легкую и приемлемую для северо-американского населения Олиник (Olynyk).

Ему еще с детства суждено было стать баскетболистом. Во-первых, высокий рост. Во-вторых, отец был баскетбольным тренером в одном из университетов Торонто. Мама — баскетбольный судья студенческих матчей. И так, дубль два: не надо иметь высокий уровень дедукции, чтобы догадаться, где именно и почему между Кеном и Арлин зародилась любовь.

В детстве Келли сильно выделялся габаритами, что позволило ему играть за школу и в американский футбол, но увлечение к другой игре с оранжевым мячом победила. Во время выступлений за Гонзагу в NCAA баскетболист экспериментировал с образами: длинные волосы, вставленные брекеты, разные нарукавники. Особенно пришлась ему по душе прическа, которая не меняется и по сей день.

Карьера в студентах, в отличие от внешности, была не столь яркой - первые два года он был запасным. Это отразилось на его перспективах. Келли не побоялся сделать шаг назад — игрок решил не играть в третьем сезоне, а только тренироваться с командой, улучшать свою форму, подробнее изучить тактику. Это дало приличный буст: 17,8 очка на четвертый год обучения против 5,8 очка во втором. Прогресс позволил бигмену быть выбранным под №13 на драфте-2013. Фанаты Бостона сразу начали писать, что их клуб получил Джея из серии комедий режиссера Кевина Смита. Сходство действительно было.

скриншот из фильма

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Свое великолепие Келли за время выступлений в лиге доказывал не только внешностью. Он мог порадоваться за фанатов, которые получат бесплатную курицу из-за того, что игрок соперника дважды смазал штрафной.

Зажигательным танцем обрадоваться попаданию одноклубника.

На спор попытаться съесть тако за четыре укуса.

Стать героем курьезной подборки от самого Шакила О'Нила.

С улыбкой отреагировать на попадание мяча в главный орган мужского тела.

И даже быть высмеянным легендарным стендап-комиком Биллом Бёром за выбор кроссовок.

Kelly Olynyk: Worst kicks in the NBA. pic.twitter.com/p5SJZ8jPRI — Bill Burr (@billburr) March 5, 2017

Тафгай

Облик обманчив. Это подтверждали тексты античных пьес, библейский Давид и Голиаф или, если брать что-то современное, Серсея из культовой "Игры Престолов".

Келли — отличный аргумент, который также доказывает это. Всегда на позитиве, чудак, широченная улыбка, но обидишь его или кого-то из одноклубников, будь готов к тому, что канадец станет хоккеистом, а точнее тафгаем.

Kelly Oubre Jr. and Kelly Olynyk getting into it. 😳👀



pic.twitter.com/3df8eU50nc — NBA SKITS (@NBA_Skits) May 5, 2017

Задира — это не всегда о драках с рандомным оппонентом. Иногда где-то нужно "грязно" сыграть против лидера соперников.

Особенно запомнилась травма, которую он нанес в борьбе Кевину Лаву — ключевому исполнителю Кавальерс времен второго прихода Леброна в родной клуб. Из-за этого звездный форвард выбыл на 5 месяцев и не смог помочь команде из Огайо в финале НБА-2015, а там, возможно, и не было бы первого чемпионства Уорриорз, и в целом династии "воинов".

" Это глупо. Я бы никогда не стал пытаться умышленно нанести травму Лаву или кому-то другому. Он хватал мою руку, я схватил его руку — шла борьба за мяч. Такое происходит постоянно ", — оправдывался канадец сразу после игры.

Кевин был настолько обижен, что игнорировал попытки Олийныка созвониться для извинений, а в дальнейшем на протяжении карьеры игроки не раз устраивали зарубы под корзиной.

Умный скряга

Келли не из бедной семьи, у него были не самые большие контракты, но и мало он не зарабатывал. На сегодняшний контракты ему принесли 97,5 млн долларов. Однако все всегда отмечали его осторожность в расходовании средств.

Олийнык до 28 лет не покупал себе машину, хотя и имел многомиллионный гарантированный контракт, а пользовался теми авто, которые предоставлял бесплатно дилерский центр города, который имел партнерские обязательства с клубами баскетболиста. Он всегда старается покупать бытовую технику на распродажах. Конечно, из-за этого его стали называть жадным. Игрок обижался на это.

Делонте Вест, Ламар Одом, Нейт Робинсон — это лишь первые, кто приходит на ум, когда пытаешься составить список известных исполнителей из НБА, которые после окончания карьеры обанкротились. Келли не желает пополнить этот перечень.

" Я бы не назвал себя экономным, чрезмерно бережливым и вообще скрягой. Это касается тех, кто покупает уже совсем дешевое. Но я не собираюсь раздавать кому-нибудь чаевые или делать другие подобные вещи. Я не жаден, я — финансово грамотный" , — говорил канадец в 2017 году в интервью The Athletic.

Келли всегда выбирал не брендовые вещи. И даже в НБА он начал носить "джорданы" или "найки" только из-за того, что их покупали организации за свой счет. А если с брендированными кроссовками что-то происходило, то он просто выбирал любые попроще. Да-да, именно поэтому он был высмеян Биллом Бёром, как сказано выше.

Нет, игрок действительно не воплощение Скруджа Макдака. Он не трясется над каждым собственным центом, боясь потерять их. Олийнык любит путешествовать, а также учиться. В университете Гонзага изучал бухгалтерский учет, а за время карьеры покупал курсы по ведению финансов у лучших частных компаний США.

На уроках ему дали понять, что если и вкладывать куда-то денежные средства, то лучше всего в недвижимость. Сейчас на счету Келли более сотни сдающихся в аренду домов и земельных участков разной площади. Такой бизнес позволит центровому получить доход и после завершения спортивной карьеры.

" Некоторые люди могут сказать, что я хорошо обращаюсь с деньгами, потому что я делаю сбережения. Но другие люди скажут, что я не очень хорош, потому что потерял целый ряд возможностей для инвестирования. Здесь все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Я думаю, что я хорошо разобрался и понимаю многие вещи в жизни, в частности, чем потребности отличаются от желаний ", — так Келли объяснял распоряжение собственными средствами.

Великолепный одноклубник и неплохой игрок

Следующий сезон для Олийныка будет уже двенадцатым в НБА. Понятно, что посредственные игроки на такое время в ассоциации не задерживаются.

Где бы ни был центровой он всегда был одним из ключевых игроков скамейки запасных. 495 матчей из 756 в регулярном сезоне Келли начинал на замене. В плей-офф вообще 46 из 48. Но не забываем, что его фриковость и доброта приносила в коллектив позитив, а отважная смелость позволяла напарникам понимать, что за нас тот парень, из-за которого нас никто не обидит. Написанное выше — это больше о человеческих качествах. Но и как баскетболист он очень полезен.

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Келли идеально попал во время перемен в баскетболе. Началась эра бигменов, от которых требуется быть чем-то больше, чем 125-килограммовый джаггернаут, который бетонирует собственную трехсекундную зону и больше ничего не умеет.

Уже нужно было быть габаритным и при этом достаточно мобильным. Келли был таков.

Уметь закинуть из-за дуги, чтобы растягивать оборону соперников? Без вопросов. Процент дальних составляет приличные 36,9% за карьеру. Например, Святослав Михайлюк сейчас имеет 36,3%.

Не подводить команду, выходя на линию штрафных? Олийнык попадает на стабильные 80%.

К тому же, Келли прекрасно действует при разменах во время пик-энд-роллов или пик-энд-попов. Его универсальность ценилась в любой команде.

Олийнык против Родины

Увидеть высокий уровень игрока удалось и сборной Украины. "Сине-желтые" готовились к чемпионату мира 2014 в Словении на международном товарищеском турнире. Одним из соперников стали канадцы.

Кленовые листья уверенно вели игру к победе, однако подопечные Майка Фрателло сумели отыграть 10 очков в последние две минуты игры и перевели игру в овертайм.

Возможно, даже удалось бы одержать победу, если бы в тот вечер за соперников не сверкал высокий, со странной прической парень да еще и с украинской фамилией. Канада выиграла встречу (80:75), а Келли Олийнык стал лучшим в ее составе: 18 очков, 7 подборов и 3 передачи.

Келли и его преданность сборной Канады

На драфте этого года под №9 Мемфис выбрал Зака Иди — здоровенного 224-сантиметровый гиганта, который последние два сезона признавался лучшим игроком NCAA. Он отказался помочь Канаде на Олимпиаде из-за желания лучше подготовиться к выступлениям в НБА.

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Поэтому роль бигмена Келли для "клиновых листьев" стала еще более ключевой. Да, Жорди Фернандес на ОИ отдает предпочтение Дуайту Пауэллу. Что удивительно, ведь Олийнык в своих клубах всегда показывал лучшие цифры, чем его конкурента по сборной. И даже выходя со скамьи, этот чудный персонаж всегда один из лучших по самоотдаче в национальной команде.

В том же матче со сборной Украины 2014 года Келли был единственным игроком из НБА. Конечно, тогда плеяда канадцев в сильнейшей лиге мира была значительно скромнее, но даже те игроки, которые имели контракты с командами ассоциации, не всегда желали тратить отпуск на лагерь сборной. Келли, напротив, любил.

В 2015 году Канада впервые с 2001 года завоевала бронзу на FIBA ​​Americas Championship. В 2023 году канадцы стали третьими на чемпионате мира по баскетболу – первая награда на большом турнире со времен той же Олимпиады 1936 года. За 8 лет многое изменилось. Неизменным был только Келли Олийнык. Он был в составе бронзовых призеров и в 2015 году, и в 2023 году.

Состав географических соседей США впечатляет: лидер победителей Западной конференции Оклахомы Шай Гилджес-Александер, вторая звезда чемпионского Денвера Джамал Мюррей, один из ключевых игроков Никс Эр Джей Барретт, топовые исполнители защитного плана Лу Дорт и Диллон Брукс, открытие прошлого сезона Эндрю Нембхард из Индианы, а также другие далеко не последние исполнители в своих командах.

Изучив их имена и успехи, понимаешь, почему Дуэйн Уэйд, Пол Пирс и эксперты по американскому телевидению считают именно Канаду главным препятствием для победы “звездно-полосатых” на парижских играх. У них есть отличный шанс доказать это, ведь сетка плей-офф сложилась так, что представители Северной Америки смогут померяться силами только в финальной встрече.

Руслан Травкин для Чемпиона