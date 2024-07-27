Теннисный турнир на Олимпийских играх 2024: оцениваем медальные шансы украинок

27 июля начнется теннисный турнир Олимпиады-2024. Он пройдет на парижских глиняных кортах, еще в мае-июне принимавших Открытый чемпионат Франции. Украинский мужской теннис не представлен ни одним спортсменом на Олимпийских играх. Девушки же радуют нас солидным представительством. Шесть украинских теннисисток примут участие в борьбе за олимпийские награды. Оценим их медальные шансы.

Марта Костюк

Марта Костюк Getty Images

Первая ракетка Украины перестала радовать болельщиков сразу после выхода в финал грунтового турнира в Штутгарте в конце апреля. После удачного выступления Марта больше матчей проигрывала, в том числе и на почве. На глиняных кортах в этом году у Костюк статистика побед и поражений 5:4. Четыре из выигрышных матчей проведены именно в Штутгарте.

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Киевлянка, которая сейчас находится на 19-й строчке рейтинга WTA, никак не может преодолеть недостатки, присущие ее игре:

чрезмерную и часто неуместную эмоциональность;

чрезвычайно слабую вторую подачу;

периодические функциональные провалы;

большое количество непринужденных ошибок.

Хотелось бы надеяться на лучший теннис Марты, но мы его не видели уже несколько месяцев. Более того, уже в первом круге украинке будет противостоять мощная соперница. Жребий свел Костюк с 29-летней представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (32).

Казахстанка более чем на десять рейтинговых ступенек ниже украинки, но букмекеры считают именно Путинцеву фавориткой субботнего противостояния. Это неудивительно. Во-первых, Юлия сейчас в замечательной физической форме, что доказали травяные турниры, где она выиграла соревнования в Бирмингеме и дошла до ⅛ Уимблдона.

Во-вторых, Путинцева выглядит более стабильно и сбалансированно. Опытная казахстанка не дает эмоциям ломать свою игру. В-третьих, в этом году и на почве она выступает более успешно, имея статистику 9:5. К сожалению, приходится соглашаться с букмекерами. Я бы не поставил на то, что Марта пройдет дальше первого круга. В то же время, все надежды украинских болельщиков на то, что эмоциональный и функциональный маятник нашей теннисистки склонится в позитивную сторону. Почему бы не повторить опыт Штутгарта и не одолеть нескольких топовых соперниц?

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская Getty Images

Вторая ракетка Украины находится на 28-й строчке в мировом табеле о рангах WTA. Даяна удачно провела хардовый отрезок перед Открытым чемпионатом Австралии, а затем дошла до полуфинала Гренд Слэма. К сожалению, 2024 год не стал столь же удачным в соревновательном плане. В частности, на почве одесситка имеет достаточно скромную статистику 4:4.

Правда, на Ролан Гаррос украинка дошла до третьего круга. Если Даяна сконцентрируется на игре, удачно направит здоровую спортивную агрессию и сведет к минимуму непринужденные ошибки, то способна преодолеть сильных соперниц. Однако такая комбинация складывается в последнее время редко.

Первой соперницей на Олимпиаде у Ястремской будет 29-летняя бразильянка Лаура Пигосси (110). Несмотря на солидный возраст и невысокий рейтинг, эта теннисистка способна преподносить сюрпризы. Недавно Марта Костюк почувствовала её вспыльчивый теннис. Лаура сверхэмоциональная, сверхагрессивная, сверхвоспалительная. С ней будет достаточно тяжело.

Тем более, у Даяны уже есть опыт проигрыша бразильянке. В 2022 году спортсменки встречались в четвертьфинале основного турнира в Боготе. В третьем сете на тай-брейке сильнее оказалась Лаура. Поэтому букмекерский коэффициент 1,28 на победу украинки мне кажется слишком комплиментарным.

И даже если Даяна пройдет Пигосси, во втором туре ее ожидает 27-летняя латвийка Елена Остапенко (11) или 22-летняя колумбийка Камила Осорио Серано. Первая находится в чрезвычайной форме, а вторая – специалист по глиняным покрытиям. Так что делаем реалистичный прогноз о том, что Ястремская вряд ли пробьется в третий круг соревнований.

Элина Свитолина

Элина Свитолина Getty Images

Сегодня Элина занимает третье место в национальном рейтинге и 31-е в мировом. Но для украинских болельщиков обладательница олимпийской бронзы остается главной надеждой на медальные шансы в теннисе и в Париже. Свитолина демонстрирует в этом году разумную игру, но нашу 29-летнюю спортсменку беспокоят проблемы со здоровьем.

Недаром одесситка попустила предолимпийский грунтовик в Палермо, сославшись на боли в спине. Будем надеяться, что отдых и восстановление прошли с лучшим результатом. Также беспокоит отказ от сотрудничества с тренером Рамоном Слютером в преддверии крупного турнира.

На нынешнем Ролан Гаррос Свитолина дошла до четвертого круга. На Олимпиаде это уровень четвертьфинала. В первой встрече украинке будет противостоять 22-летняя японка Моюка Учидзима (66). Соперница вроде и проходная. Однако пугает её статистика в 2024 году на почве — 22:4. Такое количество побед японская теннисистка набила турнирами ITF и челленджерами, но все равно очевидно, что на глине она чувствует себя комфортно.

Правда, Моюка 16 июля не доиграла свой матч в Будапеште, снявшись во втором сете. Поэтому будем надеяться, что Свитолина все же выйдет во второй круг. Букмекеры оценивают такие шансы достаточно оптимистично, выставляя коэффициент на уровне 1,25.

Во втором раунде, скорее всего, Элину будет ожидать американка Джессика Пегула (6), то есть оппозиция очень высокого уровня. Надежда на то, что американка не любит почву. Делаем оптимистический прогноз о том, что украинка выйдет в третий круг. Если же её хватит на большее, то в четвертьфинале вероятной соперницей может быть Ясмин Паолини из Италии. Пятая ракетка мира сейчас в необычайной форме и любит почву. Так что оптимизма на повторение медального триумфа Свитолиной лично у меня не хватает.

Ангелина Калинина

Ангелина Калинина Getty Images

Четвертым номером нашей теннисной сборной на Олимпиаду 2024 едет Ангелина Калинина, занимающая 47-ю строчку в рейтинге WTA. В этом году у украинки сравнительно неплохая статистика на почве – 10:7. Но дело не в статистике. Когда смотришь матч Калининой в последние два месяца, кажется, что спортсменка просто не хочет играть.

Большое удивление мне лично принес первый сет в последнем матче против 26-летней польской теннисистки Магдалены Френх (57). Показалось, что к Ангелине вернулось настоящее чувство игры, наслаждение процессом, воодушевление к победе. Но вторая и третья партии все расставили по своим местам — 0:6, 1:6.

Первой соперницей на Олимпиаде Калининой выпала 33-летняя Аранча Рус из Нидерландов. Казалось бы проходная соперница, но букмекеры уже не делают Ангелину откровенным фаворитом и выставляют на ее победу достаточно высокий коэффициент 1,63. Почему-то кажется, что это большой аванс.

Парный разряд

Людмила и Надежда Киченок Getty Images

В парном разряде соревнования начинаются с 1/16 финала и среди 32 лучших Украина представлена сразу двумя дуэтами. Во-первых, выступят наши специализированные парницы, сестры Людмила и Надежда Киченок. Первая занимает в парном рейтинге WTA 14 место, а вторая — 33. Во-вторых, попытается порадовать украинских болельщиков дуэт Марты Костюк (58) и Даяны Ястремской (204).

У сестер первыми соперницами стали китаянки Ван Синь Ю (45) и Сайсай Чжэн (66). Букмекеры отдают предпочтение украинкам, выставляя на победу нашего дуэта котировки 1.80. Но примерно такой коэффициент был и в июне, когда китайская пара победила наших девушек 7:6, 7:5. Правда, этот матч проходил на траве в Берлине.

В общем, учитывая сетку, дадим сестрам Киченок шанс на выход в третий раунд, то есть в четвертьфинал. Там они точно не смогут справиться с испанским дуэтом Кристины Буксы (19) и Сары Соррибес-Тормо (27).

Костюк-Ястремская — дуэт достаточно экспериментальный, хотя с 2020 по 2022 год они и пытались играть в паре. Выходило не очень. Однако сегодня Марта неплохо выступает в паре с румынкой Габриэлой Руссе. Ястремская играет пару с Калининой, правда тоже без особых достижений. И все же дадим нашим теннисисткам шанс на второй круг, ведь в первом матче им будет противостоять польская пара, где рядом с Магдой Линет будет играть 38-летняя Алиция Росольская, которая должна стать слабым звеном.

Выводы

Несмотря на солидное представительство нашего женского тенниса на Олимпийских играх, медальных шансов, к сожалению, у наших девушек немного. Первая половина 2024 года стала для украинского женского тенниса рекордной по многим показателям. Но следует признать, что индивидуально прогресса не наблюдается ни у одной из наших участниц.

Букмекеры тоже дают минимальные шансы на медальные перспективы украинок:

Отметим, что по мнению бейтингового оператора Favbet, шанс на медаль Элины Свитолиной в одиночном разряде оценивается коэффициентом 20.00, а Марты Костюк — 45,00. Также шансы сестер Киченок в парном разряде равны 10.00, а Костюк и Ястремской — 20.00.

Как видим, надежда снова лишь на мастерство Элины Свитолиной, имеющей большой опыт успешной турнирной борьбы. В общем-то слабо верится в медальные шансы наших девушек. Конкуренция очень высока и украинским болельщикам остается разве что надеяться на чудо.