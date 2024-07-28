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Американка Гаск выиграла олимпийское золото по плаванию, опередив землячку на 4 милисекунды

Ігор Чернявський — 28 июля, 22:30
Американка Гаск выиграла олимпийское золото по плаванию, опередив землячку на 4 милисекунды

Американка Торри Гаск выиграла Олимпийские игры-2024 в плавании на 100 метров баттерфляем. Она преодолела дистанцию за 55,59 секунды.

Второе место заняла еще одна американка Гретхен Уолш, отставшая на каких-то 0,04 секунды. Третьей стала китаянка Фэй Чжан, проплывшая за 56,21 с.

Интересно, что Гретхен Уолш обладательница мирового рекорда. 15 июня на соревнованиях в Индианополисе она показала время 55,18 с. Во вчерашней квалификации она была близка к этому результату - 55,38.

Напомним, Чемпион ведет текстовую трансляцию второго дня Олимпийских игр-2024.

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