Украинская воля к победе: Грушина выдала невероятный камбэк на пути в четвертьфинал Олимпиады по борьбе

Украинская борчина Алина Грушина-Акобия одержала волевую победу над представительницей Польши Ангелиной Лысак в 1/8 финала Олимпийских игр-2024.

За менее чем минуту до конца схватки Алина уступала со счетом 7:13, но смогла сумасшедший камбек и в итоге победила 16:13.

Отметим, что соперница Грушиной-Акобии до 2021 года представляла Украину, а затем сменила гражданство на польское.

В четвертьфинале 24-летняя украинка встретится с американкой Гелен Марулис. Начало поединка запланировано на 13:50 по киевскому времени.

За главными событиями 13-го дня Олимпийских игр удобно следить в текстовой трансляции Чемпиона.