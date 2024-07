Середа: Для меня спорт – это как хобби

В олимпийской деревне неподалеку от Парижа на вопросы журналистов ответил талантливый 18-летний украинский прыгун в воду Алексей Середа. Его слова передает корреспондент Чемпиона Максим Розенко.

— Когда ты почувствовал, что являешься лидером сборной и на тебе лежит ответственность?

— На самом деле, не хочу говорить, что я лидер, но, наверное, это было после Олимпийских игр в Токио, когда я показал лучший результат. Но я не чувствую какого-то бремени, это, в принципе, никак не влияет на меня.

— Что можешь сказать об олимпийской воде?

— Бассейн очень похож на тот, что был в Токио. Почти идентичный, покрытие "вышек" такое же. В принципе, бассейн понравился: комфортно, удобно. Главное, чтобы был хороший результат.

— Что делаете на тренировках?

— Отрабатываю программу, разминаюсь. Сейчас больше готовим синхрон, потому что я начинаю с синхронных прыжков 29 июля. Чаще с Болюхом прыгаю.

— Может, какой-то сон приснился, когда сюда ехал, было такое?

– Нет, не было. Хотя нет, было. Приснилось, что выступал в синхроне.

— И какое место занял?

— Перед последним прыжком я проснулся.

Алексей Среда Getty Images

— Насколько сложно было возвращаться физически и психологически после травмы?

— Мне делали операцию — артроскопию. У меня при входе в воду вылетело плечо, частично оторвалась губа, её зашивали. Психологически я нормально к этому отношусь. Для меня спорт — это как хобби, мне нравится прыгать. Я для себя решил, что не буду сильно бояться, что у меня еще раз что-нибудь вылетит. Я это преодолел и прыгаю с этим нормально, наловчился.

— Насколько важную роль играет покрытие и сколько нужно времени, чтобы к нему привыкнуть?

— Оно особо роли не играет, просто оно резиновое, от него немного легче отталкиваться. Не так скользко и не так больно.

— Как тебе номер в отеле?

— Нормально. Номера также похожи на те, что были в Токио. Картонные кровати, как обычно. Атмосфера дружеская, все нравится, живу с Кирюхой (Болюхом – Прим.). Единственное, что стола нет. Не знаю, почему они стол не поставили. Вернее, он есть, но очень низенький. Если будете интервью у Болюха брать, спросите, потому что он приехал с ноутбуком. Хочет в CS поиграть, а не выходит.

— А ты не играешь?

– Я не играю в CS. Вообще ни во что не играю. Раньше играл в Counter-Strike, а сейчас прекратил, смотрю сериальчик. Breaking Bad смотрел, а тот что сейчас — Декстер называется, о маньяке.

– Любимая фраза из Breaking Bad?

— My name is Gustavo, but you can call me Gus (смеется). Это прикол там один есть.

— Кстати, в Саудовской Аравии будут первые Олимпийские киберспортивные игры...

– Да? Я не слышал, на самом деле этот вопрос к Кирюхе.

– Он тренируется?

— Конечно, у него есть план Б. Он после тренировок по прыжкам в воду сразу в CS тренируется (смеется).

Алексей Среда Getty Images

— Как ты относишься к тому, что киберспорт хотят включить в программу Олимпийских игр?

– Нормально. Это правильно, потому что это тоже дисциплина. У меня в Counter-Strike наиграно 3000 часов, это очень много. Я считаю, что это тоже спорт. Там также надо думать, очень важна координация, реакция. Поэтому нормально отношусь, у нас киберспортсмены зарабатывают безумные деньги, даже без Олимпийских игр.

— Если бы тебе предложили выбросить из Олимпийских игр три вида спорта, а вместо них принять. Какие это были бы?

— Надо подумать... Лучше не отвечать на этот вопрос. Если о тех видах говорить, которые нужно добавить, то это Counter-Strike, Dota 2. А третий не знаю.

— Качественный состав сборной, если сравнивать с Токио, значительно увеличился. Это признак того, что твой вид спорта развивается, невзирая на полномасштабную войну и суровые реалии?

– Наш спорт развивается благодаря тому, что у нас создана большая школа Liko Diving School. Там у нас многие тренеры работают, все они работают на результат. Они готовят спортсменов с самого детства. Если я начинал в Николаеве, такой школы еще не было. Моя тренер вывела меня на такой уровень, что я выиграл чемпионат Европы в 13 лет. Там готовят детей, ставят им всю базу, которую нужно знать с самого детства. Там все очень хорошо организовано.

– Когда мы начнем побеждать азиатов?

— Не знаю, это у них лучше спросите... Но шансы, может, есть какие-то. Когда-нибудь, через 100 лет примерно. У нас прямо сейчас нормальный бассейн только в Киеве на Теремках. Больше нигде особенно нет. Есть еще в Николаеве, но там уже не такие условия. То есть, когда будет больше бассейнов, больше тренеров, больше людей... У нас не два миллиарда людей, как в Китае, поэтому да. Если у них в прыжки в воду приходит на год сто тысяч, а они из них выбирают десять человек идеальных... У нас работают с приходящими и делают из них спортсменов, а в Китае сразу берут спортсменов и делают из них еще лучших.

— Как тебе питание в столовой?

— Выбор маленький. Если сравнивать с Токио, то там было получше. Я там каждый день ел суши, а здесь нет. Вот такое разочарование у меня. Омлет кушал, сегодня какие-то хлопья с утра. По настроению им.

— Питание как-то может повлиять на твое выступление?

– Да. Конечно, может повлиять. Оно важно очень не только для прыгунов в воду, но и для всех спортсменов. Надо питаться правильно, потому что от питания зависит энергия, вес, очень много факторов.

— Вес держать тяжело?

— Да нет. Раньше было тяжело, потому что я был "помешан" на этом. Думал: сейчас это поем, это поем... А сейчас уже не так. Пришел, поел, пошел домой. Похудел на три килограмма. Думаю, вы все заметили.

— Хотели бы с кем-то сфотографироваться в олимпийской деревне?

— Я не слежу, честно говоря. С волейболистом из Японии, Нисида его зовут. В ток-токе мне попался, мне понравилось.

– То есть с Леброном Джеймсом не будете фотографироваться?

– А он что, приехал? Флаг будет нести? Если бы он здесь был, я бы сфотографировался, конечно. Слышал, что теннисист известный недавно приезжал, Надаль, с ним все фотографировались, но я его не поймал.