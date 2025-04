Они громили Моуринью и медитируют с пилотом бомбардировщика: самая большая сенсация Лиги Европы играет за полярным кругом

Bodø/Glimt od momentu, jak trenerem został Kjetil Knutsen



2018: 11.

2019: 🥈

2020: 🏆

2021: 🏆

2022: 🥈

2023: 🏆



To już czas, jak można go dopisać do listy najlepszych trenerów w tym kraju. Z małego klubu z północy Norwegii stworzył dominatora. Chapaeu Bas. pic.twitter.com/AG3xWsauhV