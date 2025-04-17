Они громили Моуринью и медитируют с пилотом бомбардировщика: самая большая сенсация Лиги Европы играет за полярным кругом

Буде-Глимт – самый успешный скандинавский клуб последних лет, что невероятно с его географическими координатами. 200 км за полярным кругом означают, что в январе солнце здесь появляется в среднем на 50 минут.

Чемпион рассказывает, как норвежцам удалось развить футбол там, где это казалось невозможным.

Они победили Лацио

И это на прошлой неделе было во всех газетах.

2:0!

Но еще раньше Буде-Глимт попал в прессу из-за снегопада, который в день матча замел городок и стадион "Аспмюра", шокировав теплолюбивых итальянцев. Те уже подумали, что игру перенесут, но куда там!

Народ в Буде знает, что делать со снегом – иначе там не выжить.

✅ SE JUEGA I Pese a la brutal nevada, la UEFA ha confirmado que el Bodo/Glimt vs Lazio de hoy se va a jugar.



No debería haber problema para la hora del encuentro: para de nevar a las 14:00 horas y el partido es a las 18.45h. pic.twitter.com/vD8j6Z82lC — Soy Calcio (@SoyCalcio_) April 10, 2025

Когда же Лацио вышел на поле, то убедился, что Буде-Глимт также неплохо разбирается и в игре с мячом. Их капитан Ульрик Салтнес оформил дубль, забивая по-эстетски.

"Искусственное поле повлияло на мат ч, – оправдывался тренер римлян Марко Барони. – Мы не привыкли к таким условиям, а соперник играет здесь каждую неделю. Кто разбирается в футболе, понимает, что я говорю".

Доля правды в этом есть. За полярным кругом невозможны натуральные газоны, а к искусственному покрытию в Буде надо привыкнуть. Ранее в этом сезоне "Молнии" уже били дома Порту (3:2), Бешикташ (2:1), Маккаби (3:1), Твенте (5:2), Олимпиакос (3:0) - и каждый тренер говорил примерно то же, что и Барони.

Вместе с тем, гостевые 2:1 в Браге, 1:1 в Ницце и 2:3 на "Олд Траффорд" с Ман Юнайтед показывают, что дело не только в климате.

Буде-Глимт – прежде всего, качественная команда, играющая в современный футбол.

Даже в самой Норвегии к этому до сих пор не все привыкли.

💛 Bodø/Glimt's dominant first-leg performance sees them awarded #UELPOTW 👏 pic.twitter.com/ZLTUTDMwXr — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 11, 2025

Впервые в заполярье

55-тысячный Буде – это ведь не просто Норвегия, а ее север, Нур-Норге.

Зимой солнце здесь появляется на 50-70 минут, и хотя Гольфстрим защищает город от лютых морозов, здесь очень сильные ветры, часто с осадками.

Местные так и называют город – "Буде-на-ветру".

Во времена Холодной войны здесь построили авиабазу, которая прикрывала северный фланг НАТО. Боевые F35 стояли вплоть до 2023-го, когда их перевезли в другое место, оставив только вертолеты спасателей.

Неподалеку от Буде – легендарные и опасные для мореплавателей Лофотенские острова, где рыбаки вылавливают самую жирную в мире треску.

Также этот город – крайняя точка норвежской железной дороги. Еще дальше на север есть жизнь, но уже без колейной связи с "внешним" миром.

Представляете здесь футбол? На протяжении десятилетий Буде-Глимт был в норвежской лиге командой-лифтом – и даже это было круто в таких условиях.

"О, это было долгое путешествие, – качает головой Салтнес. – Еще в 2011 году у нас не было даже экипировщика. Мы покупали форму сами, и сами добирались на матчи. Уровень всего, что вы видите, был намного ниже".

И вот представьте – в 2018-м тренер Буде-Глимта Кьетиль Кнутсен собрал всех и объявил, что отныне они, 11-я команда Элитесериен, начнут играть, как гранд.

Стратегия – атаковать

"На протяжении всей истории до 2018-го Буде-Глимт был контратакующей командой. Мы решили не менять это, а немного адаптировать. Во-первых, мы должны были прессинговать выше в поле всей командой. Должны были научиться играть с высокой линией защиты. Во-вторых, мы должны были создавать в быстрых атаках больше моментов", – рассказывает тогдашний помощник Кнутсена Мортен Калвенес.

Как и Кнутсен, он много стажировался в Европе, видел разные методы – и больше всего полюбил занятия у Марсело Бьелсы.

Игроков Буде-Глимта ждали тяжелые времена. Схему игры изменили на 4-3-3 с акцентом на атаку. Спарринги стали более интенсивными; на ввод мяча в игру давали лишь 4 секунды, кто не успевал – терял владение. Также добавились рондо и целые матчи на очень ограниченном пространстве.

Bodø/Glimt od momentu, jak trenerem został Kjetil Knutsen



2018: 11.

2019: 🥈

2020: 🏆

2021: 🏆

2022: 🥈

2023: 🏆



To już czas, jak można go dopisać do listy najlepszych trenerów w tym kraju. Z małego klubu z północy Norwegii stworzył dominatora. Chapaeu Bas. pic.twitter.com/AG3xWsauhV — Paweł Tanona (@ptanona) November 12, 2023

Экс-вингер "Молний" Ола Сольбаккен описывал это как "перетренированность" – по его словам, в те времена занятия в Буде-Глимте были сложнее матчей.

С другой стороны, может, матчи как раз и стали для них простыми, поскольку они были хорошо к ним готовыми?

В любом случае, уже в чемпионате-2019 Буде-Глимт финишировал 2-м, а через год, в разгар пандемии, завоевал дебютное золото норвежского первенства.

"Это было совершенно новое ощущение. Я никогда не выигрывал чемпионат, никто в команде никогда не выигрывал чемпионат и даже сам клуб тоже никогда его не выигрывал. Это невозможно описать словами", – уверяет Калвенес.

Не менее эмоционально это переживали и горожане. На "Аспмюру" пускали по 200-600 человек в масках, поэтому люди смотрели футбол с крыш домов и даже арендованных подъемных кранов!

Еще бы, им было на что посмотреть.

В сезоне-2020 Буде-Глимт набрал 81 очко из 90 возможных, а в 30 турах забил 103 гола. Оба показателя – рекордные для Норвегии.

Лучших игроков "Молний" Каспера Юнкера, Филиппа Цинкернагеля, Йенса-Петера Хауге немедленно забрали другие клубы за хорошие деньги, но команда не развалилась, сохранила лицо и до 2025-го выиграла еще три золота в Норвегии, а один раз финишировала второй.

Их уже не назовешь калифами на час, как Лестер-2016 или Грецию-2004.

В 2020-м этот Буде-Глимт дал бой Милану в квалификации Лиги Европы (2:3).

Еще через год неугомонный Кнутсен и его парни исторически поиздевались над Ромой Жозе Моуринью в групповом раунде Лиги конференций (6:1), прежде чем "Волки" взяли реванш в четвертьфинале (4:0).

В 2022-ом Буде-Глимт лишь в экстратаймах уступил Динамо Загреб в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов, а в Лиге Европы достойно сражался с Цюрихом и ПСВ.

И вот теперь они на новой вершине – в четвертьфинале Лиги Европы – красиво одолели Лацио дома и постараются сохранить преимущество в Риме.

Кто еще в Европе проходил столь головокружительный путь за последние 10 лет? Таких нет.

Медитация с пилотом бомбардировщика

Ну, и пока Кнутсен придумывал идентичность Буде-Глимта на поле, директора "Молний" занимались тем же в офисах и СМИ.

"Мы больше, чем другие норвежские клубы, говорим о ценностях и работаем над популяризацией нашего региона. Буде-Глимт заставил людей с Севера чувствовать гордость за свое происхождение. Когда-то моему отцу в Осло квартиру не хотели сдать, потому что он из Нур-Норге, а сейчас все охотно обсуждают нас", – говорит гендир Буде-Глимта Фроде Томассен.

Это он придумал набирать игроков так, чтобы не менее 40% состава были уроженцами Севера.

Буде-Глимт стремится не просто быть клубом из Заполярья, но и представлять местный народ и его идентичность.

Благодаря такому подходу, чем-то напоминающим баскские Атлетик и Реал Сосьедад, футболисты чувствуют дополнительную ответственность, а бизнес в Нур-Норге чуть ли не весь вложился в клуб, потому что тоже хочет быть причастным к успехам своих местных ребят. Блестящий маркетинговый ход.

Ну, и есть еще один секрет, связанный с той же закрытой натовской авиабазой. Его зовут Бьорн Маннсверк, и он бывший военный летчик, среди прочего бомбивший Ливию в 2011-м, а по окончании службы получил второе образование психолога.

Так вот в Буде-Глимте он отвечает за настроение игроков, их моральный дух.

"В начале ребята были очень тихими, некоммуникабельными, что отличалось от моей работы с пилотами. Я проводил с ними индивидуальные сеансы и групповые, давал домашние задания. Я пытался привить идею, что главное не результат, а качество работы. Чрезмерная сосредоточенность на результате дает лишь стресс", – говорит Маннсверк.

В день их знакомства нынешний опорник сборной Норвегии Патрик Берг хотел бросить футбол – его замучили депрессии.

Также завязать с игрой из-за постоянных поражений хотел и Салтнес, который сейчас признает: "Не думаю, что мы смогли бы играть так смело без Бьорна и занятий с ним".

Бйорн Маннсверк і Ульрік Салтнес, glimt.no

Всегда возвращаются

Итак, они прессингуют высоко, представляют заполярье и ходят к психологу – часто видели такое в плей-офф еврокубков?

Но есть у Буде-Глимта и один не слишком приятный нюанс.

Хотя "Молнии" уже пять лет на вершине норвежского футбола, лишь одна их звезда заиграла в больших лигах – это Виктор Бонифейс из Байера. Остальные смельчаки не показали в более теплых краях ничего, вернувшись назад побитыми собаками.

Сегодня их в старте Буде-Глимта выйдет немало. Так, Йенс-Петер Хауге провалился в Милане и Айнтрахте. Патрик Берг выглядел просто ужасно в Лансе. Хакон Эвьен не прижился в Алкмааре и Брондбю. Фредрик Бьоркан очень неудачно съездил в Герту и Фейеноорд.

Лишь дома они играют сильно, и это не тоска по полярным ночам, а их уровень. Эти ребята эффективны только как винтики в хорошо продуманной системе Кнутсена.

Именно он, тренер, здесь главная звезда.

Остальные же ему помогают – как, например, в 2018-23 годах делал Калвенес: "Мы искали ребят с Х-фактором, который бы можно было развивать дальше. Например, Сольбаккена мы взяли за его скорость. Наши вингеры играли быстро и прямо – это было то, что надо. А вот Бьоркана взяли, потому что он хорошо продвигал мяч вперед".

Найти всесторонне развитого оригинала в Нур-Норге сложновато, здесь всего 450 тысяч жителей, а трансферный рекорд Буде-Глимта – лишь 4,8 млн евро.

Реально интересно – сможет ли этот проект процветать с другим тренером и другой группой исполнителей? От самого 2018-го погоду в Буде делают глобально одни и те же фамилии.

Впрочем, это будет потом.

Пока же в Заполярье праздник. В ноябре аж 6500 горожан – 17% населения Буде – летали в Манчестер, чтобы увидеть своих на "Олд Траффорд". Клуб уже заложил новую базу и нашел спонсоров для нового стадиона на 10 тысяч мест, который бы мог принимать матчи Лиги чемпионов.

И нет, Лацио не будет легко, пусть даже не ожидает. Это в одиночку северяне на Юге теряются, а вот вместе они – сила.