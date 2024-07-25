Михаил Романчук: Буду использовать каждый шанс на максимум

Двухразовый серебряный призер Олимпийских игр 2020 Михаил Романчук уже заселился в олимпийский поселок неподалеку от Парижа, где пройдут главные спортивные соревнования четырехлетия. 27-летний украинский пловец ответил на вопросы журналистов, среди которых был корреспондент Чемпиона Максим Розенко.

— На Олимпиаде мы с Мариной (Бех-Романчук, — Прим.) будем жить отдельно, потому что мы приехали сюда не как муж и жена, а как профессиональные спортсмены, желающие сделать качественно свою работу.

— Есть с чем сравнить? Предыдущая Олимпиада, сейчас...

— Все то же самое.

— А условия, меню?

— Столовая мне в Токио больше понравилась. Но я на эти вещи особо не обращаю внимания, потому что все же я приехал сюда ни кушать, ни отдыхать, не лежать, а представлять свою страну на как можно лучшем уровне.

— Как оцениваете свою форму сейчас?

— Конечно, многое можно сделать лучше. Кое-что удавалось, что-то не удавалось. Но это этапы подготовки, которые покажут, к чему мы готовы. Надеюсь, все будет так, как должно быть.

— Вы психологически спокойнее сейчас чувствуете себя, чем перед предыдущей Олимпиадой?

— Это уже третья моя Олимпиада. Да, я перед Токио-2020 волновался, но я и сейчас волнуюсь. Это Олимпиада — самые престижные соревнования для спортсмена. Даже если у тебя есть медали, это не значит, что на следующей Олимпиаде ты не будешь волноваться. Я такой же человек, каким и был. Так же буду беспокоиться, потому что это важные соревнования в жизни каждого спортсмена.

Михаил Романчук Getty Images

— За кого будете больше болеть — за свое выступление или жену?

— Конечно, за жену. Когда я выступаю, то волнуюсь только перед выходом на старт. Во время выступления волнение превращается в энергию, там уже все зависит только от меня. А когда выступает жена, ты полтора часа в секторе просто с нервами, потому что от тебя вообще ничего не зависит.

— В церемонии открытия будете участвовать?

— Да, буду. Тем более, что церемония будет проходить на воде, вода и плавание — это близко, поэтому да, буду. Да, мне нравится такое ноу-хау, я люблю креативные решения. Я не был ни на одном открытии и решил напоследок попробовать, что же это такое.

— Что значит "напоследок"?

— Как хотите, так и воспринимайте это (смеется).

— 800 или 1500 (метров)?

— И то, и другое. Нельзя выбирать что-либо одно. Есть две дистанции, это два шанса. Буду использовать каждый шанс на максимум.

— Кто болеет за Вас в Украине?

— Я надеюсь, что вся Украина. Если брать глобально. Конечно, родители, друзья, родные. Но я действительно надеюсь, что вся Украина будет поддерживать не только меня, а каждого украинца, который будет здесь выступать.

— Как думаете, сколько медалей на Олимпийских играх 2024 завоюет сборная Украины по плаванию? Ведь кроме вас еще есть молодые ребята — Желтяков, Бухов, которые показали хороший результат в последнее время.

— У нас небольшая команда, но надеюсь, что каждый из нас будет бороться за действительно высокие места и показывать все, на что мы в состоянии, все, к чему мы готовились.

— Есть ли в олимпийской деревне какая-то особая поддержка для украинцев со стороны других спортсменов?

— Честно говоря, не знаю, потому что я приехал 30 минут назад, поэтому я вообще такого не почувствовал. Мне кажется, что никакой особой поддержки нет и не будет. Потому что очень много людей привыкли к тому, что в Украине война, уже все устали об этом говорить. Но миссия наших спортсменов — представлять нашу страну на высоком уровне, напоминать, что война не закончилась, она продолжается, Россия является агрессором. Мы будем отстаивать свои позиции.

— Вы немного рассказали о столовой. Расскажите, чем угощают?

— В принципе особенно ничем не угощают. Поскольку здесь будет около 15000 человек, спортсменов, то что-то очень фешенебельное, экзотическое будет придумать трудно. Поэтому все стандартно: паста, картофель, мясо, рыба, зелень...

Михаил Романчук Getty Images

— Вкусно?

— Если сравнивать с Украиной, то я промолчу (смеется).

— А какое Ваше меню в день выступления?

— Все то, что я и назвал перед этим: паста и мясо. Соревновательный день в этом плане мало чем отличается от тренировочного. На тренировке так же нужно выкладываться по полной и показывать хороший результат. Поэтому на таких соревнованиях все должно быть отработано до автоматизма: ты должен знать, когда что делать, чтобы действительно было то, что должно быть.

— До этого Вы много тренировались и участвовали в соревнованиях на открытой воде, как Вам это помогло?

— После 10 километров 1,5 вообще кажется спринтом. Так что, может быть, с одной стороны и хорошо.

— А не хотели бы побороться и здесь, чтобы выступить на открытой воде?

– Я больше переживаю за свое здоровье. В этой реке плавать... Хотя была возможность. Многие плавники из бассейна заявились, не имея никакого опыта выступлений на открытой воде. Желаю им здоровья. Я просто помню, как был этап Кубка мира в Париже в 2022 году. В каком-то канале мы плыли. И я просто помню, как снял костюм, и у меня все под костюмом было зеленое, с розами... Наверное, даже в Украине чище.

— Как вы справляетесь с давлением?

— Для меня это очень тяжело. Я тренировался полтора года в Германии, в августе прошлого года я вернулся в Украину, потому что это мое государство. Было принято решение, что предолимпийский год я проведу в Украине, буду наслаждаться своим государством. Надо показывать молодым спортсменам, что нужно возвращаться в Украину, потому что именно нам, молодым людям нужно будет ее восстанавливать. Поэтому мой пример показал, что нужно возвращаться в Украину тем, кто действительно хочет этого. Было много сообщений от молодых спортсменов, которые хотят это сделать, но не знают как, потому что оформились там как беженцы, у них также есть какие-то обязанности перед приютившей их страной...

— Но молодежь, те же Желтяков и Бухов, тренируются в Украине...

— Да, поэтому достаточно приятно, что они остаются у нас в стране и показывают, что можно тренироваться, несмотря на тревоги, сирены, отсутствие света... Как показал последний чемпионат Европы, наша сборная хорошо развивается, появляются молодые спортсмены. Эстафета, которой за мою карьеру вообще не было. Поэтому да, это хороший пример.