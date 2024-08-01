17-летняя Макинтош с олимпийским рекордом выиграла вторую золотую награду на Олимпиаде-2024

Канадская пловчина Саммер Макинтош завоевала золото в финале заплыва на 200 метров баттерфляем на Олимпиаде-2024.

17-летняя спортсменка проплыла дистанцию за 2:03,03 мин, что стало новым олимпийским рекордом. Она превзошла результат китаянки Чжан Юйфей (2:03,86), установленный в Токио-2020.

Второе и третье место разделили американка Реган Смит и китаянка Чжан Юйфей.

Отметим, что мать Макинтош Джилл Горстед участвовала в летних Олимпийских играх-1984 в Лос-Анджелесе. Она прошла в финал B на дистанции 200 метров баттерфляем, показав время 2:13.49 и финишировав первой в отрадном заплыве.

1. 🥇 Саммер Макинтош (Канада) — 2:03,03;

2. 🥈 Реган Смит (США) - 2:03,84;

3. 🥉 Чжан Юйфей (Китай) - 2:05,09.

Для канадки это вторая награда на Олимпиаде в Париже. Накануне она стала первой в совокупности на 400 метров комплексом. Макинтош стала первой представительницей Канады, завоевавшей золото на этой дистанции.