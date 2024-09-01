На Паралимпиаде перенесли соревнования по триатлону из-за качества воды в Сене

Из-за загрязнения водоема оргкомитет Паралимпиады в Париже перенес соревнования по триатлону на 2 сентября.

Об этом сообщает сайт Международного паралимпийского комитета.

"Последние тесты показывают снижение качества воды в реке после дождей за последние два дня. В результате качество воды в месте проведения соревнований в воскресенье, 1 сентября, непригодно для плавания и превышает предельное значение, установленное World Triathlon", - говорится в заявлении.

Отметим, что Украину будет представлять Алиса Колпачко.

Напомним, что схожая ситуация произошла на Олимпиаде. Тогда мужские соревнования по триатлону также были перенесены из-за загрязненности водоема.