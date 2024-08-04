Это пропущенный год: Бех-Романчук эмоционально отреагировала на результат Олимпиады-2024

Украинка Марина Бех-Романчук разочарована результатом в финале Олимпийских игр-2024 по тройному прыжку, где она заняла 11 место (13.98 м).

Цитирует спортсменку Суспильне Спорт.

"Настраивалась на то, чтобы сделать третью попытку. Не загадывала, что было за спиной, потому что есть здесь и сейчас, прошлое - неважно. Было немало замечательного, кроме поражений.

К сожалению, ту подготовку, которую я прошла, вообще сложно назвать подготовкой. Она отыграла негативную какую-то свою сторону, особенно последние три недели, которые были сверхсложными для меня", - сказала Марина.