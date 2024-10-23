Легенда биатлона может возглавить оргкомитет Олимпиады-2030

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад выдвинул свою кандидатуру на должность главы оргкомитета зимней Олимпиады в 2030 году.

Об этом сообщает L'Equipe.

"У нас есть проект, который объединяет множество заинтересованных сторон, два региона, экономических партнеров, МОК, спортсменов, курортные комплексы. И мне кажется, что я чувствую поддержку от всех этих заинтересованных сторон. Они знают о моей приверженности делу, желания о желание ответственно провести амбициозные и особые Игры", – заявил Фуркад.

Напомним, в июле текущего года хозяином зимней Олимпиады 2030 года были назначены французские Альпы. Игры состоятся на части крупнейшего в мире соединенного горнолыжного региона, охватывающего 600 км трасс между Куршевелем, Мерибелем и Валь Торанс.

36-летний Фуркад завершил карьеру в 2020 году.