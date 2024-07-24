Определилось место проведения зимней Олимпиады-2030
Зимние Олимпийские игры-2030 пройдут во французских Альпах.
О соответствующем решении сообщил Международный олимпийский комитет.
Игры состоятся на части крупнейшего в мире соединенного горнолыжного региона, охватывающего 600 км трасс между Куршевелем, Мэрибелем и Валь-Торенсом.
Спортивные соревнования будут организованы в четырех кластерах – в Верхней Савойе, Савойе, Бриансоне и Ницце, от Женевского озера до Средиземного моря, чтобы привлечь как можно больше объектов.
Олимпийские игры пройдут с 8 по 24 февраля 2030 года. Это четвертые игры, которые будут проходить во Франции. В 1924 году Олимпиада прошла в Шамони, в 1968-м - в Гренобле, а в 1992-м - в Альбервиле.
Отметим, что в 2026 году соревнования пройдут в итальянских городах, Милане и Кортине-д'Ампеццо.