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Определилось место проведения зимней Олимпиады-2030

Владислав Уткін — 24 июля, 12:14
Определилось место проведения зимней Олимпиады-2030

Зимние Олимпийские игры-2030 пройдут во французских Альпах.

О соответствующем решении сообщил Международный олимпийский комитет.

Игры состоятся на части крупнейшего в мире соединенного горнолыжного региона, охватывающего 600 км трасс между Куршевелем, Мэрибелем и Валь-Торенсом.

Спортивные соревнования будут организованы в четырех кластерах – в Верхней Савойе, Савойе, Бриансоне и Ницце, от Женевского озера до Средиземного моря, чтобы привлечь как можно больше объектов.

Олимпийские игры пройдут с 8 по 24 февраля 2030 года. Это четвертые игры, которые будут проходить во Франции. В 1924 году Олимпиада прошла в Шамони, в 1968-м - в Гренобле, а в 1992-м - в Альбервиле.

Отметим, что в 2026 году соревнования пройдут в итальянских городах, Милане и Кортине-д'Ампеццо.

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