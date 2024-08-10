Может пропустить финал: итальянца Тамбери забрала скорая

Олимпийского чемпиона по мужским прыжкам в высоту Джанмарко Тамбери забрала скорая перед стартом финала на Играх в Париже.

Об этом сообщил борец Жан Беленюк в Telegram.

"Только что на моих глазах скорая забрала итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери. У олимпийского поселка..", — сообщил Беленюк.

Тамбери накануне сообщал о боли в почках. В Париже его уже госпитализировали в больницу с подозрением на мочекаменную болезнь почек.

Для 32-летнего итальянца это третьи Олимпийские игры. В Лондоне-2012 он не преодолел квалификации, Рио-2016 пропустил из-за травмы и торжествовал в Токио-2020, где разделил золото с катарцем Мутазом Эсса Баршимом.

Финал мужских прыжков в высоту начнется в 20:00 по киевскому времени. В нем примет участие и украинец Олег Дорощук.

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