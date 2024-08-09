Коляденко взяла реванш у Тинибекевой на пути в финал ОИ-2024

Украинская борчина Ирина Коляденко победила представительницу Кыргызстана Айсулой Тинибекевой в полуфинале Олимпийских игр-2024 по вольной борьбе в весовой категории до 62 килограммов и гарантировала себе как минимум серебряную медаль.

Схватка завершилась со счетом 9:2. Украинка открыла счет после челленджа от тренеров. Судьи установили опасное положение у ее соперницы.

В начале второго раунда Тинибекова сравняла счет. Однако в дальнейшем Ирина провела удачную контратаку, которая принесла ей 4 балла и 1 балл за предупреждение кыргызстана.

Отметим, что украинка уступила Тинибековой на Играх в Токио-2020 на аналогичной стадии.

Финал с участием Коляденко состоится в субботу, 10 августа. Соперница украинки определится позже.

Чемпион ведет текстовую трансляцию 14-го соревновательного дня Олимпийских игр-2024.