ФИФА предложит внести футзал и пляжный футбол в программу Олимпийских игр

Международная федерация футбола (ФИФА) предложит Международному олимпийскому комитету (МОК) добавить футзал и пляжный футбол в программу летних Олимпийских игр.

Об этом говорится в документе ФИФА под названием "Стратегические цели для глобального футбола 2023-2027 годов".

"Учитывая уровень участия во всем мире, FIFA предложит, чтобы футзал и пляжный футбол рассматривались как отдельные футбольные дисциплины на будущих Олимпийских играх", – говорится в документе, составленном в декабре 2023 года.

Кроме того, ФИФА предложила увеличить количество женских футбольных сборных на Олимпиаде – с 12 до 16. С таким форматом выступают на Играх мужские сборные.

Также сообщается, что МОК уже ввел новый формат клубного чемпионата мира-2025 и Межконтинентальный кубок вместо старого формата клубного ЧМ.

Окончательное решение остается за МОК, однако когда комитет рассмотрит предложенные изменения от ФИФА – пока неизвестно.

Напомним, что ближайшие летние Олимпийские игры состоятся в 2028 году в Лос-Анджелесе, но футзал пока не включен в программу. Пока этот вид спорта представлен только на летней юношеской Олимпиаде 2026 года.

В воскресенье, 6 октября, сборная Украины по футзалу проведет матч за 3 место на чемпионате мира 2024 года. "Сине-желтым" будет противостоять национальная команда Франции.