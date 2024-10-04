Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Олимпийские игры

ФИФА предложит внести футзал и пляжный футбол в программу Олимпийских игр

Олексій Мурзак — 4 октября, 15:34
ФИФА предложит внести футзал и пляжный футбол в программу Олимпийских игр
Найближчі літні Олімпійські ігри відбудуться у 2028 році в Лос-Анджелесі
МОК

Международная федерация футбола (ФИФА) предложит Международному олимпийскому комитету (МОК) добавить футзал и пляжный футбол в программу летних Олимпийских игр.

Об этом говорится в документе ФИФА под названием "Стратегические цели для глобального футбола 2023-2027 годов".

"Учитывая уровень участия во всем мире, FIFA предложит, чтобы футзал и пляжный футбол рассматривались как отдельные футбольные дисциплины на будущих Олимпийских играх", – говорится в документе, составленном в декабре 2023 года.

Кроме того, ФИФА предложила увеличить количество женских футбольных сборных на Олимпиаде – с 12 до 16. С таким форматом выступают на Играх мужские сборные.

Также сообщается, что МОК уже ввел новый формат клубного чемпионата мира-2025 и Межконтинентальный кубок вместо старого формата клубного ЧМ.

Окончательное решение остается за МОК, однако когда комитет рассмотрит предложенные изменения от ФИФА – пока неизвестно.

Напомним, что ближайшие летние Олимпийские игры состоятся в 2028 году в Лос-Анджелесе, но футзал пока не включен в программу. Пока этот вид спорта представлен только на летней юношеской Олимпиаде 2026 года.

В воскресенье, 6 октября, сборная Украины по футзалу проведет матч за 3 место на чемпионате мира 2024 года. "Сине-желтым" будет противостоять национальная команда Франции.

ФІФА МОК Олімпіада пляжний футбол футзал Олімпійські ігри - 2028 Олімпіада-2028

ФІФА

FIFA отстранила Это'О от посещения матчей сборной Камеруна
Стали известны стадионы, на которых пройдет клубный ЧМ-2025
ФИФА дисквалифицировала Эмилиано Мартинеса за очередную выходку с кубком и гениталиями
Клубный ЧМ-2025 оказался под угрозой срыва из-за трудностей с организацией
Инфантино будет созывать экстренное совещание с телекомпаниями из-за отсутствия транслятора клубного ЧМ-2025

Последние новости