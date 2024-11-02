Риск бесплодия и обнаженная проверка на допинг: шокирующие истории легендарной Шарлотты Каллы

Имя Шарлотты Каллы будоражило умы фанатов лыжных гонок на протяжении полутора десятилетия. Дебютировав среди взрослых в 19 лет она быстро заявила о себе как об одной из лучших дистанционщиц мира. В сезоне-2007/08 двадцатилетняя спортсменка с первой попытки выиграла престижную многодневку Тур де Ски, затем довольно быстро последовали и другие триумфы.

3 золота, 6 серебряных медалей на Олимпийских играх, звание трёхкратной чемпионки и 10-кратной призёрки мирового первенства, а также 59 наград с этапов Кубка мира позволили ей получить статус самой титулованной шведской лыжницы в истории.

Калла "повесила лыжи на гвоздь" после Олимпиаде в Пекине и открыла для себя новое хобби – писательство. Её автобиография стала бестселлером, а также приоткрыла завесу тайн спортсменки. Среди них достаточно болезненных моментов – риск бесплодия, потенциальная дисквалификация, унизительный допинг-контроль и длительное молчание для сохранения имиджа сборной.

Отвратительный поцелуй: импровизация актёра, подорвавшая честь спортсменки

Шарлотта Калла Getty Images

Успех Каллы на дебютном Тур де Ски незамедлительно привлёк внимание шведской прессы. Через неделю после триумфа 20-летняя лыжница впервые получила приглашение на гала-вечер Svenska Idrottsgalan, на котором награждают лучших спортсменов страны. Там и произошёл поцелуй, который позже Шарлотта опишет как отвратительный.

"Когда вокруг нашего стола собралось несколько операторов, я поняла: что-то происходит. Внезапно появился Питер Сеттман (актер и ведущий церемонии, – Прим.). Он схватил моё лицо, прижал его и поцеловал прямо в губы. Это действительно застало меня врасплох.

То, в чём я участвовала в прямом эфире перед миллионной аудиторией, меня расстроило и привело в бешенство. Моя честь пострадала. Я думала: "Боже, какая боль!" Я была очень зла, но не знала, как поступить. Может мне стоит встать и уйти?

В голове крутились подобные мысли. Но все ждали, что я буду смеяться. Поэтому я рассмеялась", – делилась воспоминаниями шведка, добавив, что сейчас бы поступила иначе.

И только спустя 15 лет, после выхода автобиографии, спортсменка услышала извинения от Сеттмана.

"Очень грустно слышать, что она так себя чувствовала, потому что это было совершенно ненамеренно. Я очень извиняюсь. 2008 год... прошло так много времени. Сейчас всё изменилось. Сегодня я бы поступил иначе во время импровизации", – заявил актёр журналистам.

Обнажённый допинг-контроль: неожиданные подозрения офицеров Уистлира

Шарлотта Калла Getty Images

Проверка на приём запрещённых препаратов может стать стрессовой не только для нарушителей, но и для "чистых" спортсменов. Так внезапный контроль едва ли не сломал настрой 22-летней лыжницы накануне её первого олимпийского триумфа. За 2 дня до десятикилометровой разделки офицеры антидопинговой службы не просто потребовали от Каллы сдать все тесты, но и заставили её раздеться догола, чтобы полностью обследовать тело.

На вопросы шведки о том, чем обоснованы подозрения и такой метод контроля, был получен следующий ответ: есть основание полагать, что она использует сосуд с чужой мочой для сдачи анализов, чтобы скрыть следы применения запрещённых препаратов.

После осмотра Калла чувствовала себя подавленной и была вынуждена обратиться за помощью к консультанту Олимпийского Комитета Швеции по вопросам поведения и психологических проблем спортсменов.

"Я думала, что привыкла к допинг-контролю. Но на этот раз вся процедура заняла куда больше времени, чем обычно. Что только не приходится переносить профессиональному спортсмену", – сетовала Шарлотта в письме Ларсу-Эрику Сандлеру.

Впрочем, уже после победы в Уистлире новоиспечённая олимпийская чемпионка официально заявила, что рада тщательной проверке, состоявшейся незадолго до успеха.

Аритмия, расстройство пищевого поведения и риск бесплодия: борьба с болезнями на протяжении карьеры

Шарлотта Калла Getty Images

Астма – распространённый диагноз для скандинавских представителей зимних видов спорта был поставлен Калле ещё в начале спортивного пути. Тем не менее, по словам спортсменки болезнь её сильно не беспокоила и на длительный период она прекратила принимать препараты. Но, как и многие напарницы по сборной, Шарлотта пила в соревновательные дни измельченные таблетки кофеина.

Всё изменил 2016 год. Во время предсезонной подготовки шведка получила травму грудного отдела позвоночника, а следующий удар судьбы произошёл на открытии Кубка мира в Руке. Почувствовав себя плохо во время гонки, Калла на морально-волевых силах завершила десятикилометровую дистанцию, заняв лишь 75-е место, и была срочно отправлена из Финляндии в Стокгольм. Медицинское обследование показало: у олимпийской чемпионки – мерцательная аритмия.

Будучи активной спортсменкой, Калла скрыла истинную причину недуга, прокомментировав ситуацию весьма поверхностно:

"Я хорошо себя чувствую, и у меня не было каких-либо странных ощущений в организме ни до, ни после гонки. Разумеется, я испытала облегчение, когда обследование показало, что я не больна. Я должна оставить это позади и смотреть вперед. Уставать в нашем виде спорта — обычное явление, но в тот день закисление наступило намного раньше, чем когда-либо прежде. Возможно, мне не стоило выходить на старт. Это был шок".

Шарлотта Калла Getty Images

Новые подробности инцидента вскрылись лишь в 2023 году после выхода в свет автобиографической книги: незадолго до гонки у Шарлотты вновь возникли проблемы с легкими и врач сборной посоветовал лыжнице вернуться к препаратам от астмы. Назначенные бронходилататоры оказались несовместимы с кофеином и поразили сердце спортсменки.

Почему же это так долго оставалось тайной для общественности? Оказывается, Калла боялась нанести репутационный удар сборной, особенно зная о деле норвежца Мартина Сундбю и последствия для норвежской федерации.

Тогда в допинг-пробах лидера скандинавской сборной была обнаружена передозировка разрешенного ему сальбутамола. Сундбю был дисквалифицирован на 2 месяца и лишён титулов победителя общего зачета сезона-2014/15 и "Тур де Ски".

"Мы предпочитали раньше никогда не говорить открыто о том, что перед гонкой в Руке я принимала лекарство от астмы. Тогда были споры о том, что такие препараты сродни допингу. Было очень много неясного для тех, кто использовал лекарства от астмы и вопросов, почему их прописывали в таких больших количествах. Даже мои партнёры по сборной ничего не знали о возможных причинах произошедшего", – писала Калла.

После инцидента в Руке шведка продолжила принимать лекарства от астмы, а от кофеина решила отказаться.

Не обошли спортсменку стороной и проблемы с расстройством пищевого поведения. Чемпионка признавалась, что из-за стремления сохранить своё конкурентное преимущество она пренебрегала потребностями своего тела в питании и восстановлении. А страх набрать вес стал её постоянным спутником на протяжении карьеры.

Но наибольшим ударом с моральной точки зрения для шведки стал совершенно иной диагноз. После прекращения приёма противозачаточных таблеток, в возрасте 28 лет у Шарлотты диагностировали гипоталамическую аменорию – состояние, характеризующееся отсутствием менструации из-за дисфункции гипоталамуса. Это погрузило ее в беспокойство о состоянии организма и вызвало страх, что она никогда не сможет забеременеть.

Кардинальное улучшение состояния организма лыжницы произошло только после окончания карьеры: у неё восстановились месячные, а в июле 2023-го Калла родила долгожданного первенца.

Два флажка: потенциальная дисквалификация и ненависть к системе ADAMS

Шарлотта Калла Getty Images

Несмотря на то, что антидопинговые офицеры никогда не имели претензий к результатам тестов Каллы, однажды шведская звезда всё же была на грани дисквалификации: в мае 2021 года Шарлотта пропустила две проверки за 23 дня.

Впервые она не сдала допинг-тест, когда забыла поменять в базе местоположение с Сундсвалля на Эстерсунд. Второй флажок схлопотала, не изменив время доступа в системе ADAMS.

"В базе было сказано, что я буду доступна с 07:00 до 08:00, но я забыла указать актуальное время. Когда я вышла на тренировку, была уверена, что исправила на 06:30–07:30. В 7:45 у меня началась тренировка, а допинг-офицеры пришли брать пробу спустя 8 минут. Шок ощущался даже физически. Я никогда не испытывала ничего подобного. Какая-то невидимая сила ударила меня так, что я согнулась.

Я ощущала, что еще немного – и я разрушу все, что построила. Это повлекло бы последствия для многих людей. Никто не захочет видеть полную картину, слушать твои объяснения, оправдания за невнимательность. Ещё один пропуск поставил бы на мне печать, которую невозможно было бы снять: осуждена за допинг", – делилась Калла в книге.

По словам спортсменки, она не рассказывала о пропусках даже близким. Но с тех пор начала устанавливать будильники, чтобы каждый день сверяться с системой ADAMS.

"Я точно знала, что сделаю сразу после завершения карьеры: отменю регистрацию в системе ADAMS. После этого мне больше не придется беспокоиться о том, что я пропущу допинг-контроль, и сообщать о том, в какой точке мира я нахожусь", – признавалась Шарлотта.

Дело жизни и допинг норвежки: неожиданные предсказания гадалки

Марит Бьорген, Тереза Йохауг и Шарлотта Калла на чемпионате мира в Фалуне Getty Images

Ещё один интересный факт биографии Каллы – посещение гадалки летом 2012-го года. Настрой у шведской звезды был скептическим, но слова прорицательницы удивили спортсменку:

"Гадалка сказала мне: "Дело твоей жизни – быть путеводной звездой для других женщин. Ты сильная, но хрупкая".

Наибольший же шок на олимпийскую чемпионку произвело последнее предсказание: "Нужно ждать. Я вижу норвежку. Её заподозрят в допинге. Она блондинка".

Спустя 4 года Калла поделилась этими словами со своим советником по СМИ Торбьорном Нордваллем, а спустя 3 месяца получила от него неожиданное СМС:

"Там была ссылка. Я перешла по ней и увидела новость: Терезу Йохауг обвинили в допинге. В моей голове царил хаос", – вспоминает Калла.

Акт вандализма и шутка с презервативами: "как для классического, так и для свободного стиля"

Статуя Шарлотты Каллы в Тэрендё Magnus Sandberg

Успех Шарлотты Каллы был увековечен в статуе спортсменки в её родном поселении Тэрендё. Однако вандалы добрались даже в деревушку с населением три сотни человек. Простояв нетронутой более 10 лет, скульптура была повреждена в мае 2023 года. Обе лыжи, сделанные из меди, оказались сломаны.

"Я не могу представить, чтобы кто-то не любил Шарлотту Каллу. Её обожают во всём лыжном мире. Похоже, это было просто развлечение людей, которые физически взрослые, чтобы иметь возможность ломать медные лыжи, но ещё не полностью выросли в голове", — заявил житель деревни и инициатор установки статуи Ян-Эрик Блумквист.

Позже "медная Калла" была отреставрирована художником Гуннаром Ханссоном.

Шуточный дизайн лубриканта с именем Каллы Kronans Apotek

Несмотря на непростую судьбу, омрачённую болезнями, Шарлотта всегда отличалась позитивом и чувством юмора. Будучи обладательницей рекламного контракта от Kronans Apotek, где у неё есть собственная линия кремов для кожи, шведка с партнёром придумали необычный способ привлечь внимание к бренду.

Накануне 1 апреля компания объявила о производстве презервативов и смазки с именем Каллы. В анонсе указывалось: "как для классического, так и для свободного стиля, с дополнительным скольжением". И хотя реакция рынка была отличной, всё же это оказалось первоапрельской шуткой.

Танцевальное шоу, литературные успехи и счастье материнства: насыщенная жизнь после спорта

На пенсии трёхкратная олимпийская чемпионка не скучает. Помимо успешной автобиографии с мотивирующим заглавием "Стыдно сдаваться", Калла издала ещё две профильные книги.

Будучи беременной, Шарлотта стала участницей танцевального шоу Let’s dance.

"Я не чувствую себя комфортно на танцполе, это очень далеко от моей зоны комфорта . И все же я сейчас здесь", – делилась эмоциями экс-прима шведской сборной.

Но наибольшую радость одна из самых титулованных лыжниц планеты испытывает от воспитания совместного с агентом по недвижимости Фредриком Карстрёмом сына. А вот по профессиональному спорту едва ли скучает:

"Я, конечно, тоскую по людям, которые занимаются спортом и окружают его. Но я не скучаю по ежедневным тренировкам, особенно когда погода не благоприятствует", – подытоживает Калла.

Читайте также : Видео Фото стаття От нищеты и насилия к олимпийскому золоту и многомиллионным контрактам: тернистый путь Симоны Байлз

Света Кропина для Чемпиона

Ответственный редактор – Денис Шаховец