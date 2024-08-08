Сборная США с невероятным камбеком одолела Сербию по пути в финал Олимпиады

Сегодня, 8 августа, прошли полуфинальные матчи баскетбольного турнира Олимпийских игр-2024 среди мужчин.

Сборная США в напряженном поединке смогли обыграть команду Сербии. Сербы с Николой Йокичем выдали мощный старт встречи и выиграли три четверти. Американцы смогли восстановить равновесие за 2 минуты до завершения игры, когда отыграли преимущество в 13 очков. Вскоре скорые контратаки от Леброна Джеймса и Стефена Карри вывели команду в финал турнира.

В параллельном полуфинале хозяева турнира – национальная команда Франции обыграла Германию.

Финал между американцами и французами пройдет 10 августа. Начало – в 22:30 по киевскому времени.

Олимпийские игры-2024, Франция

Баскетбол, мужчины

1/2 финала, 8 августа

Франция - Германия 73:69 (18:25, 15:8, 23:17, 17:19)

США – Сербия 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15)

Следует отметить, что четыре последних 4 баскетбольных турнира на Олимпиаде выигрывала американская сборная. Также в составе сборной США играет Кевин Дюрант, который может стать первым в истории 4-х разовым чемпионом Олимпийских игр в командных видах спорта среди мужчин.