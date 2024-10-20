Олимпийское наследие Григория Крисса: от Токио-1964 до Мюнхена-1972

Олимпийский чемпион Токио-1964, двукратный серебряный призер Мехико-1968 и бронзовый призер Мюнхена-1972 Григорий Крисс вспомнил свою выдающуюся карьеру и поделился мыслями об Играх в Париже-2024, на которых Украина завоевала 12 наград.

Я смотрел Олимпийские игры 2024 по телевидению. Очень оригинально Париж подошел к их проведению, особенно понравилась мне идея с кораблями на Сене, в которых проплывали сборные олимпийцев разных стран.

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Каждое государство мира проводит Олимпийские игры по-разному, и это отлично. Мне удалось выступить на трех Олимпийских играх: в Токио-1964, Мехико-1968 и Мюнхене-1972. Скажу так, что это были совершенно разные игры по эмоциям и впечатлениям. Более того, они связаны с определенными историческими событиями человечества.

Дебютные Игры и первое олимпийское золото

Мои первые Олимпийские игры в Токио в 1964 году настолько поразили меня, что это просто невозможно выразить словами. Япония, проиграв войну в 1945 году, уже почти через 20 лет организовала фантастические Игры. Олимпийский поселок разместили на бывшей военной базе США посреди леса. Помню, что в столовую было достаточно далеко идти, поэтому мы ехали на велосипедах туда.

Правда, уже через неделю они сломались, ведь японцы маленькие, поэтому и велосипеды были небольшие тоже. А представьте, когда наши штангисты на них катались. Мы особо не выходили в город, но я помню, что в Токио специально для Олимпийских игр построили скоростной монорельс. Это меня тоже поразило. Да и вообще, японцы – это законопослушная, воспитанная, уважающая всех нация.

Я выиграл золотую медаль в личных состязаниях в Токио. Скажу честно, что я не до конца понимал, что произошло, поэтому об эмоциях тогда речь не шла. Это уже со временем я осознал, что стал олимпийским чемпионом.

Еще что мне запомнилось из Токио – это наш визит в госпитали Хиросимы и Нагасаки, где японцы лечились после трагических событий атомной бомбардировки в 1945 году. Было жутко всё это увидеть своими глазами.

Максиканские страсти

А уже в Мексике в 1968 году происходили массовые беспорядки студентов, подхвативших, кстати, французский дух студенчества. Мы видели танки на улицах Мехико, военные нас сопровождали с оружием, а олимпийскую деревню охраняли пулеметчики, которые прятались в кустах по периметру.

Студенты выступали за поднятие социальных стандартов жизни в Мексике, критикуя проведение Олимпийских игр из-за значительных расходов из бюджета. Меня поразила Мексика, ведь это очень красивая страна. Мы же туда ездили три года подряд перед Олимпийскими играми для акклиматизации через высокогорье. Поэтому я хорошо осмотрел Мехико, запомнив на всю жизнь центральный проспект Инсургентес, протяженность которого почти 30 км.

В Мехико-1968 я взял серебро в личных и командных состязаниях. Честно говоря, завоевать золото в личных мне помешало... судейство. Три человека в финале сражались за первое место: венгр Кульчар, итальянец Саккаро и я. Судья просто забрал у меня честно заработанный укол в поединке с Кульчаром, который апеллировал к судье. Судьей был поляк, не очень любивший спортсменов из СССР.

Если бы не судья, то счет бы сравнялся. Но меня возмутило другое, ведь когда я подошел и начал апеллировать к нашим руководителям, которые сидели у дорожки и все видели, то они отрезали: "Не разговаривай, надевай маску и фехтуй дальше". И я тогда просто закипел, ведь если вам не нужна медаль, то и мне не нужна. И вместо того, чтобы успокоиться, я на нервах проиграл.

Олимпийские игры в Мехико были политизированы не только студенческими беспорядками, но и "Пражской весной" 1968 года, когда советские танки накануне проведения Олимпийских игр в Мексике в конце августа 1968-го вторглись в Прагу. Представители сборной Чехословакии поливали нас сокрушительно грязью в прессе, вспоминая об этих событиях.

Теракт на последней Олимпиаде

Мюнхен-1972 – это самые плохие Олимпийские игры в истории. В Западной Германии вообще не было ощущения того, что проходят Олимпийские игры. А ведь это праздник спорта! Такое впечатление, что немцам на эти Игры вообще было по-барабану. Всё стало мрачнее, когда произошел террористический акт. Мы все спали, когда это произошло.

Мы подходили и смотрели на здание, где проживала сборная Израиля. Видели на крыше палестинских боевиков. Это было жутко, ведь убили наших коллег – спортсменов. Игры приостановили на день и принимали решение о дальнейшем их проведении. Но вмешалось правительство Голды Меир, израильтяне снялись с продолжавшихся Олимпийских игр.

Я вам скажу, что виновата также немецкая сторона, неудачно проведшая операцию по освобождению заложников в аэропорту. Все заложники погибли. Это просто позор, который продемонстрировал низкий уровень подготовки и безопасности в Мюнхене-1972.

О каком фехтовании можно было думать после таких событий?! Хотя я взял бронзу в командных соревнованиях. Вообще я тогда был в хорошей форме. У меня первый поединок был со своим, советским фехтовальщиком Игорем Валетовым. Было же две группы – два полуфинала по шесть спортсменов. Я спокойно выигрываю 4:0, а тренер кричит: "Дай ему укол", так что я и позволил ему три укола сделать по себе. В параллельном поединке счет 4:3 как раз был. Думаю, всё, сейчас продолжу выигрывать. А мой оппонент мне еще и 4-й укол всаживает.

Я выиграл поединок со счетом 5:4, но вылетел по разнице полученных уколов. А этот тренер был личным тренером Валетова, и хотел, чтобы его подопечный тоже попал в финал. Я с Игорем не говорил после этого. На дорожке, после трех уколов, что я ему отдал, спрашиваю: "Игорь, что ты делаешь? Сделал три укола и хватит", а он мне: "Давай, давай, фехтуй". В конце концов, в этом полуфинале поэтому я и проиграл, а также потому, что венгр слил поединок итальянцу.

Из всех Олимпийских игр, в которых я участвовал, у меня самые теплые воспоминания о Токио-1964. Не потому, что я выиграл золотую медаль, а благодаря гостеприимству и скромности японцев. Они подходили к нам в городе, желали удачи, хотели прикоснуться, ведь думали, что мы "медведи" – какие-то другие люди. Когда убеждались, что мы такие же люди, как они, то все мы вместе радовались и смеялись.

Эволюция и перспективы фехтования

Сегодня фехтование изменилось достаточно резко. Технически ухудшилось, но стало более атлетическим и скоростным. Но, в принципе, кто уколол раньше, тот и победитель. Сабля стала уже электрической, а раньше такого не было. Но такая технологизация привела к большей объективности.

Фехтование – это королевский вид спорта, в котором должна быть техника. Наблюдать за поединком фехтовальщиков – это настоящее удовольствие и эстетика. С развитием технологий этот ореол фехтования никуда не исчез. Если раньше было 60 федераций фехтования, то сегодня уже 200+. И даже это свидетельствует о развитии этого олимпийского вида спорта.

Очень сложно что-либо прогнозировать о будущем развитии фехтования из-за войны. Мы потеряли многие инфраструктурные объекты. У нас есть проблема со спортивными залами. Сама инфраструктура существенно пострадала, многие залы в городах Украины были закрыты. Новые бизнесмены и дельцы распродавали собственность спортивных баз. Представьте только, раньше в Луганске было производство шпаг – единственное в СССР, экспортировавшее их в половину мира. Мы его потеряли.

Мы в "Динамовце" потеряли 100 детей, занимавшихся фехтованием. После Олимпийских игр в Париже ситуация с набором чуть-чуть оживилась, родители ведут детей. И здесь ролевая модель Ольги Харлан и девушек из женской сборной для детей имеет важное значение. И родители хотят забрать своих детей с улицы.

Наши девушки в Париже-2024 – молодцы, а Оля просто совершила настоящий подвиг в командных соревнованиях, повторив историю с Пекином-2008. Честь и хвала ей за это!

Беседовал Максим Андрущенко

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