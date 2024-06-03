Президент UFC был бы в восторге, если бы его шоу посетил Путин

Президент UFC Дэйна Уайт не видит ничего плохого в том, если бы глава Кремля Владимир Путин посетил шоу его промоушену.

Об этом он заявил на пресс-конференции после UFC 302, в главном событии которого россиянин Ислам Махачев победил Дастина Порье.

"Вы знаете, мы в восторге и считаем честью, когда любой какой-то страны присутствует на наших боях. Я уверен, что президент России был бы более чем рад приехать", — сказал Уайт.

Отметим, что на UFC 302 присутствовал бывший президент США Дональд Трамп.