Игорь Вовчанчин: То, что Усик сыграет меня в фильме – приятная неожиданность

Александр Усик дебютирует в новой роли в большом американском кино, где превратится в легенду украинского ММА.

Игорь Вовчанчин, которому 8 июня исполнится 51 год – легенда украинского ММА. В кикбоксинге он сражался с Виталием Кличко, несмотря на 20-килограммовую разницу в весе. А в японском промоушене PRIDE побеждал двукратного чемпиона UFC Марка Керра, о жизни и спортивной карьере которого еще в 2002 году американский телеканал НПО выпустил документальный фильм The Smashing Machine (Ударная машина). В 2025 году на экраны выйдет байопик с идентичным названием, в котором сыграет звезда Голливуда Дуэйн Джонсон. В этой биографической драме состоится актерский дебют абсолютного чемпиона мира по профессиональному боксу Александра Усика, который сыграет… харьковчанина Игоря Волчанчина.

Максим Розенко подробно расспросил нашу легенду ММА, почему в американском фильме нельзя обойтись без украинца, будет ли он консультировать Усика накануне съемок, и чем вообще сейчас занимается.

— Господин Игорь, когда Вы узнали о съемках The Smashing Machine и Усика, в роли Вовчанчина?

— Слухи об этом ходили давно. Сначала думал, что это шутка. Подтверждение получил всего несколько недель назад. Но не все правильно поняли новость. Доходит до смешного. Уже 2-3 недели каждый день мне звонят по телефону друзья и знакомые, переспрашивают, буду ли я сниматься в Голливуде. Мне понятно, почему я появился в сценарии фильма. Биографическая драма посвящена Марку Керру, с которым мы сражались дважды. Оба раза я выиграл. А до этого Марк вообще был непобедим – никому не проигрывал. После наших поединков и спортивная карьера, и жизнь американца пошли в определенной степени наперекосяк. Он начал проигрывать бои, у него появились ментальные проблемы – такие, какие были у Тайсона Фьюри после поединка с Владимиром Кличко. Фактически для Керра наши встречи стали тем обратным моментом, который разделил его жизнь на "до" и "после".

— Давайте вспомним эти эпические поединки. Первый состоялся 12 сентября 1999 года в Йокогаме. Мировые СМИ тогда писали, что именно в нем решится, кто сейчас боец №1 в тяжелом весе. Вы выиграли техническим нокаутом, но затем эта победа была аннулирована. Что произошло?

— Тогда в промоушене как раз менялись правила. Уж нельзя было бить коленом или ногой, если соперник стоял в партере. Если не ошибаюсь, это был первый турнир по новым правилам. Сейчас признаю, что последние один-два удара были лишними. Сначала судья поднял мне руку. Затем результат боя был аннулирован. Из-за этих ударов коленом поединок признали несостоявшимся. Но гонорары за бой мы с Марком получили, как и шанс встретиться снова.

— Повторная встреча состоялась 9 декабря 2000 года в Японии в рамках турнира "Холодная ярость". Как развивались события в матче-реванше?

— Было очень тяжело. Мы провели два раунда по 10 минут, и не выявили победителя. Только в дополнительной 5-минутке мне удалось вырвать победу единогласным решением судей. Безусловно, эти два поединка с Марком были одними из самых трудных и драматичных в моей спортивной карьере.

— Какие гонорары получили за эти бои?

— Уж точно не помню, но было более 50 тысяч долларов. За каждый поединок.

— Это были самые большие гонорары в Вашей карьере?

— В мае 2000 года в Финале Гран-при в Токио заработал 275 тысяч долларов. Для этого пришлось за один вечер провести три боя. В четвертьфинале победил канадца Гэри Гудриджа, в полуфинале японца Казуши Сахураба, а в финале, к сожалению, уступил легендарному американцу Марку Коулману, еще ставшему и тренером Марка Берра.

— Когда узнали, что Вас в фильме сыграет Усик, обрадовались?

– Это была приятная неожиданность. Слежу за его карьерой, ведь сам в свое время занимался боксом. Смотрю телетрансляцию всех его боев. Всегда интересно. Под каждого соперника Саша готовится эксклюзивно. Знакомые мы пока заочно — передаем приветы через общих друзей. Среди них действующий чемпион мира по профессиональному боксу Денис Беринчик. Надеюсь, скоро мы с Усиком встретимся. Если он захочет задать вопрос перед съемками фильма, буду рад ответить.

— Мало кто помнит, что в Вашей спортивной карьере было сражение против действующего мэра Киева Виталия Кличко. Напомните, кто тогда выиграл?

– Виталик выиграл по очкам. Мы встретились в Севастополе на турнире по кикбоксингу, который назывался "Олимпик Херсонес". Виталий уже был опытным кикбоксёром, многократным чемпионом мира. Я выступал в категории до 85 кг, Кличко – до 105 кг.

— Но ведь это очень весомая разница в весовых категориях. Организаторов она не смущала?

– Нет, тогда можно было все. Я на фоне Виталика был, конечно, маленький. Он как начал махать ногами, так я к нему за все сражение и подойти не смог. А уже в следующем году Виталий сосредоточился на боксе.

— Сейчас чем занимаетесь?

— Гуманитарной помощью переселенцам и военным. У меня есть свой благотворительный фонд. Неделю тому назад завезли 7 пикапов. С 2014 помогаем ребятам, которые защищают нашу Родину. Ремонтировали машины, покупали палатки, спальники. В начале полномасштабного вторжения был в ТРО. Никуда не уезжал, живу в Харькове. Семья тоже здесь — сказали, что без меня никуда не поедут. Дочь окончила ВУЗы в Полтаве по специальности "Администрирование гостинично-ресторанного бизнеса". Пока работает официанткой в нашем небольшом семейном кафе. Набирается опыта.

— Украинская идентичность у Вас, человека, всю жизнь прожившего на границе с Россией, более ярко проявилась после оккупации Крыма в 2014 году?

— Я еще в школе говорил по-украински. Конечно, не без суржика. Затем пошел в училище. Там меня русифицировали. Моя жена — преподаватель украинского языка и литературы в лицее. Но 2014-й действительно дал мне четко понять, кто такие россияне и чем мы, украинцы, от них отличаемся. Ну а после 24 февраля 2022 года эта пропасть стала огромной.

Максим Розенко, Чемпион