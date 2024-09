Деметриус "Могучий мышонок" Джонсон: король легчайшего веса, переписавший историю ММА

Легенда ММА Деметриус Джонсон шокировал своим заявлением о завершении карьеры, оставив свой титул ONE Championship. Известный боец "повесил перчатки на гвоздь", оставив огромное наследие в смешанных единоборствах.

Редакция сайта Чемпион чтит "Могучего мышонка", рассказывая о его невероятной истории успеха.

Джонсон родился 13 августа 1986 г. в Мадере, штат Кентукки, но вырос в Паркленде, штат Вашингтон. Его детство было сложным – он никогда не знал своего биологического отца и был воспитан матерью и отчимом. Несмотря на это, он всегда стремился добиться успеха в спорте.

В школе Деметриус активно занимался борьбой, кроссом и трековыми видами спорта, что помогло ему развить выносливость и скорость — ключевые навыки, ставшие впоследствии его визитной карточкой в ММА. Благодаря своим физическим данным и желанию побеждать он успешно выступал на школьных соревнованиях.

Деметриус начал свою карьеру в ММА в 2006 году в региональных продвижениях, таких как AX Fighting Championships и Genesis FIGHTS. Его дебютное сражение завершилось победой решением судей, что дало ему уверенность продолжать развиваться в этом направлении. Джонсон быстро зарекомендовал себя как бойца, имеющего отличную базу в борьбе, но при этом не боящийся работать в стойке.

В течение первых лет карьеры он выступал в легкой и легкой весовой категории, одерживая победы благодаря своей чрезвычайной скорости, точности и пониманию тактики боя. Его универсальность позволяла адаптироваться к разным стилям соперников, что стало важным фактором в дальнейшем развитии.

В 2010 году Деметриус присоединился к World Extreme Cagefighting (WEC), которая в то время являлась одной из ведущих организаций в мире ММА. Его дебют состоялся на турнире WEC 48, где он соревновался с Брэдом Пикетом. Джонсон проиграл свой первый бой единодушным решениям судей – Пикетт смог использовать свои преимущества в борьбе, контролируя Джонсона на земле. Это поражение стало важным уроком для Деметриуса, продолжившего совершенствовать свои навыки.

Впоследствии Джонсон вернулся в клетку и одержал свою первую победу в WEC над Ником Пэйсом. В этом поединке он продемонстрировал прогресс в борьбе и стратегии, что дало ему уверенность в своих силах. Еще одно важное сражение произошло на WEC 52, где Деметриус встретился с Дамасио Пейджем. На этот раз Джонсон выиграл сабмишеном (гильотина) во втором раунде, показав свою способность завершать бои досрочно.

Благодаря успехам у WEC Деметриус получил шанс бороться за титул чемпиона в более легком весе против Доминика Круза. Хотя Джонсон проиграл это сражение единогласным решениям судей, он все же проявил себя как конкурентоспособный боец на высшем уровне, демонстрируя выносливость и техническую подготовку. После слияния WEC с UFC в 2011 году Джонсон стал частью новой организации.

Дебютировав в UFC в более легком весе, Деметриус продолжил свой путь к успеху. Первым соперником Джонсона в UFC стал Норифуми Ямамото, которого он победил единодушным решением судей на UFC 126. Это был немаловажный момент, поскольку Джонсон продемонстрировал свою подвижность и способность работать в стойке, избегая атак соперника. Впоследствии он встретился с бывшим чемпионом WEC Мигелем Торресом на UFC 130, где снова победил, используя борьбу и контроль на земле.

Важным этапом карьеры Джонсона стал 2012 год, когда UFC объявила о создании новой весовой категории – самой легкой (до 57 кг). Джонсон принял участие в турнире по определению первого чемпиона этой категории. В полуфинале он встретился с Ианом МакКоллом, и их первое сражение завершилось ничьей из-за ошибки судей. В реванше Джонсон победил решением судей, обеспечив себе место в финале турнира.

Финальное сражение за титул против Джозефа Бенавидеза на UFC 152 было напряженным и зрелищным. Джонсон снова продемонстрировал свои сильные стороны: быстроту, техничность и умение работать как в стойке, так и на земле. Он победил раздельным решением судей, став первым чемпионом UFC в самой легкой весовой категории.

С этого момента началась подлинная эра доминирования Деметриуса Джонсона. Он успешно защищал свой титул 11 раз подряд, побеждав разных соперников, включая Бенавидеза в реванше, Джона Додсона, Генри Сехудо и многих других. Его стиль боя стал эталоном для самых легких весовых категорий: сочетание быстрых ударов, молниеносных переходов в борьбу и технического мастерства сделало его одним из лучших бойцов в истории ММА.

Джонсон не только завоевал титул, но и помог популяризировать самый легкий вес в UFC, привлекая внимание фанатов к этому дивизиону своими зрелищными выступлениями. Его карьера в UFC продолжалась до 2018 года, когда он перешел в ONE Championship, продолжив выступления на высоком уровне.

После почти шести лет доминирования в самом легком весе UFC и 11 успешных защит титула, Джонсон потерял пояс чемпиона в 2018 году в реванше против Генри Сехудо. Поражение стало мотивацией искать новые вызовы и возможности. Несмотря на потерю титула, Джонсон оставался одним из самых популярных и технических бойцов в мире, но его желание исследовать другие рынки и драться в другой обстановке стало решающим фактором для дальнейшей карьеры.

В октябре 2018 UFC и ONE Championship договорились об обмене бойцами, что стало первым подобным обменом в истории ММА. В рамках этого соглашения Деметриус Джонсон перешел в ONE Championship, а Бен Аскрен, непобежденный на тот момент чемпион ONE в полусреднем весе, присоединился к UFC. Этот обмен привлек большое внимание СМИ и фанатов, поскольку показал, что компании могут сотрудничать для реализации интересов своих бойцов.

Переход Джонсона к ONE Championship был мотивирован его желанием открыть новую главу в своей карьере и попробовать себя на новой арене. ONE Championship, базирующаяся в Сингапуре, является ведущей азиатской организацией ММА, известной своим фокусом на уважении, традициях боевых искусств и значительным охватом азиатского рынка.

После смены компании Деметриус Джонсон дебютировал на турнире ONE: A New Era в марте 2019 года в рамках Гран-при самого легкого веса (до 61 кг). В первом бою он победил Юя Вакаматсу, завершив сражение сабмишеном (гильотина) во втором раунде. Эта победа продемонстрировала, что Джонсон остается на самом высоком уровне, независимо от смены организации.

Продолжая свой путь в Гран-при, Джонсон победил Тацумицу Ваду и Дэнни Кингада, выиграв турнир и завоевав титул чемпиона Гран-при ONE Championship в самом легком весе. Это достижение подтвердило его статус одного из лучших бойцов в мире, несмотря на изменение продвижения.

Переход к ONE Championship позволил Джонсону не только продолжить карьеру на высоком уровне, но и расширить свое присутствие на азиатском рынке, познакомив новую аудиторию с его техническим мастерством и боевым стилем.

"Могучий мышонок" объявил о завершении карьеры. Его будут помнить как новатора в мире боев без правил, внесшего большой вклад в развитие этого вида спорта. Именно Деметриус показал всему миру, что можно побеждать всегда являясь эффектно, зрелищно и не засушивая бои. Спасибо за все, легенда!