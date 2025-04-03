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Легендарный О'Салливан может пропустить чемпионат мира впервые за 32 года

Руслан Травкін — 3 апреля 2025, 21:14
Легендарный О'Салливан может пропустить чемпионат мира впервые за 32 года
Ронні О'Салліван (ліворуч)
Instagram

Легенда снукера Ронни О'Салливан еще не решил примет ли участие на World Snooker Championship 2025. Он сказал, что вскоре обнародует свое решение.

Его слова приводит GB News.

"Я еще не знаю. Я еще не решил, вероятно, я приму решение, возможно, 17 или 18 апреля. Я не знаю, когда должен сыграть свой первый матч, поэтому постараюсь оставить себе как можно больше времени", – заявил он.

49-летний игрок не играл на официальных соревнованиях с января. Тогда он плохо провел поединок. Из-за разочарования от игры даже разбил свой кий.

Следующие события(German Masters, Welsh Open и World Grand Prix) О'Салливан пропускал из-за проблем со здоровьем.

Нынешний чемпионат мира начнется 19 апреля в Шеффилде. Турнир продлится до 5 мая. Победитель получит 500 тысяч фунтов стерлингов.

Ронни О'Салливан дебютировал на World Snooker Championship в 1993 году. С тех пор он не пропустил ни одного турнира, а в семи случаях становился чемпионом. В последний раз ему это удалось в 2022 году.

снукер Ронні О'Салліван

Ронні О'Салліван

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