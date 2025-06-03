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Чемпион Прыжки в воду

Середу признали лучшим спортсменом мая по версии НОК Украины

Олексій Мурзак — 3 июня 2025, 18:16
Середу признали лучшим спортсменом мая по версии НОК Украины
Олексій Середа
НОК України

Прыгуна в воду Алексея Середу признали лучшим спортсменом мая по версии Национального олимпийского комитета.

Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины.

На континентальном первенстве в турецкой Анталии 19-летний украинец завоевал золото в индивидуальных и синхронных прыжках с 10-метровой вышки, а также в составе смешанной команды, в очередной раз подтвердив свой класс в этом виде спорта.

Его тренер Тамара Токмачева была признана лучшей наставницей месяца.

Напомним, на ЧЕ-2025 "сине-желтые" завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, заняв первое место в общекомандном зачете.

Таким образом, национальная команда повторила успех 2023 года и показала лучший результат за всю историю выступлений украинских прыгунов в воду на континентальных первенствах.

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