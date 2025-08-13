Голкипер сборной Украины подписал контракт с канадским клубом

Канадский клуб Принс-Джордж Кугарс объявил о подписании украинского вратаря Александра Левшина.

Об этом сообщила пресс-служба команды, которая выступает Западной хоккейной лиге.

О деталях сотрудничества с 19-летним вратарем сборной Украины пока ничего неизвестно.

"Для меня невероятная честь быть выбранным в престижную лигу WHL, и особенно важно присоединиться к клубу с такой богатой историей и преданными болельщиками", – прокомментировал переход голкипер.

Прошлый сезон уроженец Харькова провел в составе Торонто Пэтриотс, который играет в Юниорской хоккейной лиге Онтарио (OJHL). За эту команду украинец в среднем пропускал всего 2,43 шайбы за игру и имел процент отраженных бросков – 93,5%.

Также Левшин был признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира в дивизионе 1В, а весной 2025 года игрок дебютировал за национальную сборную Украины.

В июне украинец получил приглашение в лагерь развития Ванкувера.

Ранее сообщалось, что защитник молодежной сборной Украины по хоккею Николай Косарев подписал контракт с клубом WHL Виктория Роялз.