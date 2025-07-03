Жизнь в Канаде, выступление за сборную Украины и приглашение от Ванкувера: интервью с Александром Левшиным

Чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA запомнится не только лучшим результатом сборной Украины за последние годы, но и тем, что в команде важные роли получили молодые исполнители.

Один из них стал Александр Левшин. 18-летний голкипер отыграл два матча и сделал весомую заявку на то, что ворота "сине-желтых" на долгие годы вперед будут под надежной опекой.

"Чемпион" решил узнать, почему игрок с самого детства хотел защищать ворота, как проходит его жизнь в Канаде, обсудили вызов в кэмп Ванкувера и, конечно же, выступление сборную Украины.

– С 2023 года ты находишься в структуре Торонто Пэтриотс. Что было самым трудным в первых месяцах адаптации: язык, другой стиль игры, конкуренция или жизнь вне хоккея?

– На самом деле не было ничего сверхтяжелого или проблемного. Я безумно люблю эту команду и благодарен этой организации. У нас замечательный тренерский коллектив, отличные партнеры и товарищи по команде. Наверное, самое неудобное было то, что добираться до арены надо автобусом 2 часа в одну сторону. Итого 4 часа в день уходило только на дорогу.

Также у нас ранние тренировки, которые начинались в 13:00, поэтому иногда трудно было находить время на школу и учебу. Что касается хоккейной части, то самым непростым было переучить себя и начать играть гораздо глубже в воротах, поскольку маленькая поляна (хоккейная площадка в Северной Америке меньше по размерам от европейской – прим) и взрослые игроки хорошего уровня.

– В одном из интервью ты признавался, что сам хотел стать вратарем, родители даже отговаривали. Почему уже тогда в юном возрасте выбрал эту позицию и с годами не было желания попробовать себя на другой позиции?

– На самом деле я не могу четко объяснить свой выбор, у меня просто такое ощущение, что я всю жизнь этим занимаюсь, от рождения и мне это нравится. А когда нравится то, чем занимаешься, то не возникает желания что-то менять – ты просто продолжаешь делать любимое дело и получаешь от этого удовольствие.

instagram.com/levshyn_alex_1/. Коллаж Анна Станович

– Хоккей – спорт настоящих мужчин. Но, возможно, занимался еще каким-то видом спорта?

– К сожалению, на другие виды спорта просто не хватает свободного времени. Хотя очень люблю играть в шахматы, футбол, баскетбол.

– В чем самая большая разница между стилем игры вратаря в Европе и Северной Америке? Изменилась ли твоя техника после переезда?

– Как я уже говорил ранее, самым главным изменением в моей игре после переезда в Канаду стал "правильный выбор позиции". Еще могу добавить, что здесь нет права на глупый отскок или рикошет, поэтому над этим я тоже сейчас работаю. Стараюсь прямые броски ловить намертво, или отводить в углы.

– Игры, тренировки – это важно и отнимает много времени и сил. Но все же, как ты проводишь свое свободное время, расскажи о своем быте. Например, где сейчас живешь, команда предоставляет жилье или какая-то семья берет опеку, как это бывает, когда студенты ездят по обмену?

– Я живу отдельно, снимаю комнату в бейсменте (этаж дома под землей). Если есть время – люблю гулять, ходить пешком. Также я часто тренирую маленьких вратарей, мне это очень нравится. Мой тренер всегда говорил, что когда ты кого-то учишь, ты учишься сам.

– В молодежных лигах Северной Америки есть еще несколько украинцев. С кем-то поддерживаешь связь?

– Да, конечно! Часто видимся и общаемся с Ильей Шибинским (сезон-2024/25 Илья провел в команде Торонто Джуниор Канадиенс в OJHL – прим.).

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– Чемпионат мира и матчи за сборную. Ну начнем не с результатов, а с перелета. Ты совсем молодой, как из американского часового пояса вернуться в европейский. Удалось ли быстро переключиться?

– Со сменой часового пояса проблем не было. Еще за 5 дней до вылета я старался днем отдыхать, а ночью не спать. Мог себе это позволить, потому что наш сезон к тому времени уже закончился.

Тяжело было тренироваться на первой тренировке после перелета. Но на вторую тренировку уже вышел как новенький.

– Ты и Богдан Дяченко провели отличный турнир. Не было мандража перед матчем с британцами? Понимаю, хоть и 18 лет, но опыт уже у тебя достаточный, но все же матчи за сборную, наверное, другое волнение.

– Мандража не было, но, конечно же, переживал. Тут я, конечно, обязан сказать большое спасибо моим партнерам – Богдану Дяченко и Сергею Писаренко. Ребята очень сильно мне помогали и поддерживали.

Также мне сильно помогла и придала уверенности наша товарищеская игра против Польши, которая стала для меня первой игрой в национальной сборной.

https://www.instagram.com/levshyn_alex_1/коллаж Анна Станович

– Есть информация, что тебя пригласили в лагерь развития Ванкувера. Расскажи, как это произошло и что это вообще такое?

– Позвонил генеральный скаут Ванкувера в провинции Онтарио (Торонто – столица этой провинции, тогда как Ванкувер является главным городом в провинции Британская Колумбия – прим.), сказал, что хотим включить тебя в свой лагерь развития.

Я выбирал между четырьмя лагерями – Ванкувер, Торонто и пару команд из США. Но поскольку у меня нет американской визы, мой выбор остановился на Ванкувере.

– Осенью прошлого года было объявлено, что ты присоединишься к коллективу NCAA. Но там играют гораздо более старшие игроки. То есть в Университет Кларксона ты будешь выступать не раньше сезона-2026/27?

– Да, все правильно. Я планирую еще два сезона отыграть в Major Junior и уже потом идти в NCAA. Чтобы играть в университетской лиге, ты должен быть уже опытным и наигранным вратарем, с четким пониманием игры.